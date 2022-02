Alemanha recruta diretora da Greenpeace para "embaixadora climática"

© EPA

A Alemanha nomeou esta quarta-feira a dirigente da Greenpeace Jennifer Morgan para "embaixadora climática" do país, numa altura em que o governo de Olaf Scholz tornou prioritário o desenvolvimento das energias renováveis.

Jennifer Morgan, norte-americana que dirige a organização não-governamental (ONG) ambiental desde 2016, vai tornar-se na "representante especial da Alemanha para a política climática internacional" a partir de 01 de março, anunciou a ministra dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, que apresentou esta "embaixadora do clima" como seu futuro "braço direito".

Esta é a primeira vez que um governo alemão, que integra desde dezembro por cinco ministros do partido Verdes (ecologistas), alguns dos quais em posições-chave como Baerbock, adota esta solução.

"Na política externa, colocamos também a luta contra a crise climática no seu devido lugar: no topo da nossa agenda. A crise climática vai mudar fundamentalmente o mundo nos próximos anos", justificou a chefe da diplomacia alemã, numa conferência de imprensa com Jennifer Morgan.

Desde que tomou posse em dezembro, o governo tripartido do chanceler, Olaf Scholz, fez das alterações climáticas uma das principais prioridades com um objetivo ambicioso: até 2030, o consumo de eletricidade deve ser em 80% de energias renováveis.

"O tempo está a esgotar-se. Precisamos de cooperação internacional como nunca antes" para limitar o aquecimento global a 1,5 graus celsius, apontou Morgan, assegurando que o Acordo Climático de Paris que contém esse objetivo era, na sua opinião, positivo.

Morgan salientou ainda que é necessária "ambição, rapidez e solidariedade" para atingir esse objetivo.

A norte-americana de 50 anos, que fala alemão e estudou nos Estados Unidos, pediu cidadania alemã há vários meses, segundo Baerbock, e quando a obtiver, vai juntar-se oficialmente ao governo alemão como secretária de Estado.

Morgan tem dedicado toda a carreira à proteção ambiental, trabalhando em várias ONG e grupos de reflexão.