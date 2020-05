Alemanha regista 147 mortes nas últimas 24 horas

Os números desta sexta-feira na Alemanha © AFP

A Alemanha registou nas últimas 24 horas um aumento de 1.209 novos casos diagnosticados de covid-19, para um total de 167.300, de acordo com os valores avançados pelo Instituto Robert Koch (RKI).



Nas últimas 24 horas, o número de vítimas mortais subiu 147 para 7.266 e há mais 1.800 novos casos considerados curados, totalizando 141.700 no país.



A Baviera, o maior estado federado da Alemanha, continua a ser o mais afetado, com 43.905 casos diagnosticados e 2.114 óbitos.



Ainda assim, é na região da Renânia do Norte-Vestefália, a mais populosa do país, que vão voltar a ser implementadas novas medidas de contenção, na cidade de Coesfeld.



De acordo com o RKI, o limite de 50 novas infeções por 100 mil habitantes por semana foi ultrapassado nesta cidade, situando-se nas 52,7.



Na conferência de imprensa da passada quarta-feira, Angela Merkel revelou que a renovação das regras de confinamento seria realizada a nível local ou regional caso esse valor fosse excedido.



Coesfeld registou um foco de infeção numa empresa de processamento de carne com 129 infetados na quinta-feira. Todos os 1.200 funcionários estão agora a ser testados.



Segundo o Instituto Federal de Estatística, o número de mortes na Alemanha, desde o final de março, está acima da média dos anos anteriores. O valor costuma diminuir nesta altura do ano por causa da diminuição dos casos de gripe.



Na semana entre 06 e 12 de abril, por exemplo, registou-se um valor de 11 por cento acima da média dos últimos quatro anos, com um total de quase 2 mil casos.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 267 mil mortos e infetou mais de 3,8 milhões de pessoas em 195 países e territórios.



