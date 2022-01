Alemanha regista mais de cem mil casos de Covid-19 pelo segundo dia consecutivo

A Alemanha registou a morte de mais 236 pessoas infetadas pelo SARS-CoV-2 © AFP

Por Lusa 20 Janeiro, 2022 • 08:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Alemanha regista mais de cem mil infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 pelo segundo dia consecutivo e enfrenta um novo valor máximo indicativo da incidência semanal ultrapassando os 600 casos de Covid-19 por cem mil habitantes.

De acordo com os dados atualizados esta quinta-feira pelo Instituto Robert Koch (RKI), a incidência (sete dias) situou-se nos 638,8 casos de infeção, face aos 584,4 notificados na quarta-feira e aos 427,7 da semana passada.

Nas últimas 24 horas foram registados 133.536 novos casos de Covid-19.

A Alemanha registou a morte de mais 236 pessoas infetadas pelo SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas.

O país ultrapassou na quarta-feira, pela primeira vez desde o início da pandemia, cem mil contágios em 24 horas ao atingir os 112.323 infetados pela doença no período de um dia.

Os níveis de incidência são especialmente elevados em Berlim com 1154,2 casos (sete dias) por cem mil habitantes.

O ministro da Saúde, o social democrata Karl Lauterbach, disse esta semana que em meados de fevereiro pode ser atingido um "novo pico de contágios" devido à "expansão da variante Ómicron" do coronavírus.

Karl Lauterbach considerou que perante esta situação, os laboratórios podem saturar as capacidades na realização de testes PCR.

Na Alemanha, todos os cidadãos têm direito a um teste de antigénio gratuito por semana, uma medida que pode ser ampliada devido a imperativos laborais sendo que estes exames são realizados, até ao momento, nos vários postos em todo o país sem que seja necessária marcação prévia.

Neste momento, a taxa de habitantes da Alemanha com as duas doses de vacinação contra a Covid-19 situa-se nos 72,9% e 48,3% foram inoculados com a dose de reforço.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19