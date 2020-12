Alemanha regista novo máximo de mortes por Covid-19 no primeiro dia de novas restrições

© AFP

A Alemanha registou um novo máximo do número de mortes por Covid-19 esta quarta-feira, no primeiro dia de um novo confinamento parcial. Morreram 952 pessoas com a infeção nas últimas 24 horas, de acordo com o Instituto Robert Koch que faz o balanço diário da evolução epidemiológica no país.

Foram também registado 27.728 novos casos, um número próximo do valor máximo registado na sexta-feira (perto de 30 mil).

O governo da Alemanha anunciou este domingo um endurecimento das regras para travar a propagação do novo coronavírus com o encerramento de escolas e de todo o comércio não-essencial a partir de quarta-feira e até 10 de janeiro.

Entre 24 e 26 de dezembro, apenas serão permitidas reuniões entre membros de dois agregados familiares.

Com exceção desses dias de Natal, mantém-se em vigor a regra que limita cinco o número de pessoas em reuniões em espaços fechados, sem contar com crianças até aos 14 anos.

É proibida a venda de foguetes e fogo-de-artifício, usados tradicionalmente para celebrar o Ano Novo, e de álcool ao ar livre.

Desde o início do confinamento parcial, em novembro, muitos restaurantes e bares, obrigados a fechar, montaram bancas nas ruas para a venda de vinho quente ("Glühwein"), uma tradição natalícia alemã.

Restaurantes, bares, museus, teatros e todas as instalações desportivas, encerrados desde novembro, mantém-se fechados.

Os trabalhadores são instados ao teletrabalho sempre que possível ou a tirar férias por três semanas e meia, "para permitir a aplicação a todo o país do princípio 'Ficamos em casa'".

