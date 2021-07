© EPA

Por Lusa 05 Julho, 2021 • 21:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Alemanha retirou esta segunda-feira Portugal da lista de países com interdição de entrada no país devido a alta prevalência da estirpe Delta do vírus covid-19, anunciaram as autoridades.

A interdição de entrada de voos nos aeroportos da Alemanha também foi levantada para o Reino Unido e a Índia, além de Portugal.