Alemanha vai dar à Ucrânia equipamento militar de inverno no valor de 11 milhões de euros

O governo alemão vai dar equipamento de inverno às tropas ucranianas no valor de 11 milhões de euros, informa este domingo o semanário alemão "Spiegel", apontando que é resposta ao pedido de ajuda partiu de Kiev.

O pacote inclui 100 mil casacos interiores quentes e outras roupas de inverno, bem como tendas coletivas aquecidas, centenas de geradores de energia móveis e embalagens de alimentos em "grandes quantidades", refere a publicação.

O ministro da Defesa ucraniano, Oleksii Reznikov, tinha solicitado, no final do verão e através da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), a doação e equipamentos de inverno para as tropas.

Numa carta endereçada ao secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, o governante ucraniano afirmou que as fardas para os 200.000 soldados eram "necessárias com urgência".

A agência de notícias espanhola EFE relata que, naquela data, vários outros países comunicaram à sede da aliança a intenção de preparar pacotes de inverno semelhantes aos da Alemanha.