Alemanha vai reforçar uso do carvão face à redução nas entregas de gás russo

A Gazprom interrompeu as suas entregas de gás a diversos clientes © Vesa Moilanen/AFP

Por TSF com Lusa 19 Junho, 2022 • 10:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Alemanha vai adotar medidas de urgência para garantir a segurança do abastecimento face à redução nas entregas de gás russo, nomeadamente reforçando a utilização das centrais a carvão para produção de eletricidade, anunciou este domingo o Governo.

"Para reduzir o consumo de gás, tem de ser menos utilizado para a produção de eletricidade. Em alternativa, as centrais a carvão terão de ser mais usadas", afirmou este domingo o Ministério da Economia em comunicado.

A associação ambientalista Zero compreende a decisão do governo alemão, mas sublinha que, em nome do clima, tem de ser encarada como transitória.

"É uma decisão compreensível, mas tem mesmo de ser encarada como uma emergência muito temporária para assegurarmos que, efetivamente, não se trata de uma solução de médio/longo prazo. Verdadeiramente temos de fazer uma aposta nas energias renováveis, na eficiência energética e a Alemanha sabe que deve ser esse o caminho. Não podemos prolongar o tempo de vida de centrais nucleares obsoletas ou de centrais a carvão fazendo uma mudança completa em relação àquilo que a própria Alemanha traçou como caminho para a sua neutralidade climática", explicou à TSF Francisco Ferreira.

Ouça as declarações do presidente da associação ambientalista Zero à TSF 00:00 00:00

As exportações de gás russo em direção à Europa estão em baixa constante desde o início das sanções contra a Rússia, em resposta à invasão da Ucrânia. A Gazprom interrompeu as suas entregas de gás a diversos clientes europeus que recusaram pagar em rublos.

Cerca de metade das empresas estrangeiras que concluíram um contrato de fornecimento de gás com a Gazprom abriram uma conta em rublos junto do Gazprombank para garantir os seus pagamentos, assegurou em meados de maio o vice-primeiro-ministro russo Alexandre Novak, citado pela agência noticiosa Ria-Novosti.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE A GUERRA NA UCRÂNIA