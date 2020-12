Alemanha volta a autorizar deportações para a Síria

© AFP

As autoridades alemãs vão autorizar novamente que os sírios considerados perigosos sejam enviados a partir de janeiro de volta ao seu país, apesar dos protestos dos partidos de esquerda e dos grupos de apoio aos migrantes.

A decisão foi hoje tomada numa reunião dos ministros do Interior das várias regiões do país, responsáveis por esta questão, de acordo com diferentes meios de comunicação social.

A maioria dos responsáveis ter-se-á recusado a prolongar uma proibição de deportação para a Síria, em vigor desde 2012.

A decisão foi tomada por iniciativa dos líderes das regiões conservadoras, membros da família política da chanceler, Angela Merkel.

Os responsáveis conseguiram impor as suas opiniões aos líderes regionais de esquerda, que se opunham às expulsões devido à situação de guerra civil na Síria e aos abusos de que o regime de Damasco é acusado.

Mesmo que a alteração acabe por afetar apenas algumas dezenas de pessoas, um tabu é quebrado na Alemanha, país que se tinha distinguido em 2015, ao abrir amplamente as suas portas aos requerentes de asilo sírios que na altura fugiam da guerra no seu país.

Várias centenas de milhares de sírios encontraram refúgio na Alemanha.

O debate foi relançado no país em novembro pelo ministro conservador do Interior, Horst Seehofer, na sequência do esfaqueamento até à morte de um turista no meio da rua em Dresden. Um jovem refugiado sírio, próximo do movimento islamista, é suspeito de ter cometido o crime.

"Em vez de uma proibição geral de deportação, no futuro deveria ser possível examinar a possibilidade de deportação caso a caso para criminosos e pessoas consideradas perigosas", disse Seehofer.

A medida poderá incluir 90 sírios referenciados pela sua militância islamista, de acordo com relatos dos meios de comunicação social alemães.

Uma responsável do partido ambientalista, Claudia Roth, considerou ser "escândalo" e "uma incrível falta de sentido de responsabilidade".

A esquerda radical menciona uma "campanha de intimidação contra os refugiados" para dar garantias aos anti-imigrantes de extrema-direita do país.

Na prática, é provável que estas expulsões sejam muito difíceis de concretizar, uma vez que a Alemanha já não tem relações diplomáticas com Damasco. O próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão considera que a situação no país ainda é muito instável.