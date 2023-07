Alerta de tsunami após sismo de magnitude de 7,4 no Alasca

Tremor de terra ocorreu a uma profundidade de 21 quilómetros na Península do Alasca © Mario Tama/AFP

Um sismo de magnitude de 7,4 sentido no Alasca levou, este domingo, as autoridades a emitirem um alerta de tsunami em várias regiões no estado norte-americano, indicou o serviço geológico dos Estados Unidos (USGS).

O tremor de terra ocorreu a uma profundidade de 21 quilómetros na Península do Alasca, 90 quilómetros a sudoeste da cidade de Sand Point, às 7:48, hora de Lisboa.

Segundo o Centro Nacional de Alerta de Tsunami em Palmer, no Alasca, o alerta foi declarado para o sul do Alasca e para a Península do Alasca.

"Para a costa do Pacífico dos Estados Unidos e do Canadá, o nível de perigo de tsunami está atualmente a ser avaliado", acrescentou.

O Alasca faz parte do anel de fogo sismicamente ativo do Pacífico.

Em março de 1964, o Alasca foi atingido por um terramoto de magnitude 9,2, o mais forte alguma vez registado na América do Norte.

O terramoto devastou então a cidade de Anchorage e desencadeou um tsunami que atingiu o Golfo do Alasca, a costa oeste dos Estados Unidos e o Havai. O terramoto e o tsunami causaram a morte de mais de 250 pessoas.