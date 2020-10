Alerta de tsunami no Alasca após sismo de magnitude 7.5

© @NWS_NTWC/Twitter

As autoridades norte-americanas emitiram, esta segunda-feira, um alerta de tsunami após a ocorrência de um sismo de magnitude 7.5 na escala de Richter ao largo da costa do Alasca.

O alerta de tsunami cobre grande parte da costa sul do estado norte-americano, incluindo a península do Alasca, pouco povoada, e as ilhas Aleutas, de acordo com a Administração Nacional do Oceano e Atmosfera.

O terramoto foi registado a cerca de 57 milhas (92 km) da cidade de Sand Point, a uma profundidade de 25 milhas (40 km), revelou o US Geological Survey.

Os horários de chegada do tsunami foram estimados para as 13h55 (horário local) em Sand Point, 14h45 em Cold Bay e 14h50 a Kodiak, de acordo com um alerta do Serviço Meteorológico Nacional.

Foram ainda detetados, pouco depois, três sismos adicionais na área com magnitudes de 5.0 a 5.2, de acordo com o Centro de Sismos do Alasca.