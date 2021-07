Alerta de tsunami no Alasca após sismo de magnitude 8.2

Localização do epicentro do sismo que abanou o Alasca na última noite © EPA

O Serviço Geológico dos Estados Unidos emitiu, esta quinta-feira, um alerta de tsunami, depois de, na última noite, um sismo de magnitude 8.2 ter atingido a península do Alasca.

O terramoto aconteceu a 91 quilómetros a sudeste da pequena cidade de Perryville, motivando o Governo norte-americano a anunciar um alerta de tsunami para o sul do estado do Alasca.

"Perigosas ondas tsunami, após este sismo, são possíveis de ser registadas nas próximas horas, ao longo de alguma área costeira", avisaram as autoridades, num comunicado citado pela agência de notícias AFP.

Já em outubro de 2020 um sismo de magnitude 7.5 levou a tsunamis no sul do Alasca, mas sem causar quaisquer vítimas.

O estado norte-americano do Alasca faz parte da ativa zona sísmica do Círculo de fogo do Pacífico. O maior terramoto alguma vez registado na América do Norte aconteceu ali mesmo, em março de 1964, causando também um tsunami e uma onda de destruição que levou à morte de mais de 250 pessoas.