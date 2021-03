Alerta de tsunami no Japão após sismo de magnitude 7,2

Por TSF 20 Março, 2021 • 09:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um sismo de magnitude 7,2 atingiu a costa nordeste do Japão. O abalo de elevada intensidade levou à emissão de um alerta por possibilidade de um tsunami.

O sismo abalou o Japão às 18h09 locais (09h09, em Portugal), na região de Miyagi, nas águas do Pacífico, noticia a AFP. A profundidade do abalo é de 60 quilómetros. As autoridades japonesas alertam para a possibilidade de formação de ondas de um metro.

Não há, até ao momento, relatos de estragos em Miyagi.

Passam dez anos desde o terramoto com magnitude 9,0, que se sentiu a 11 de março de 2011 e que espoletou um tsunami.

O Japão faz parte do Anel de Fogo do Pacífico, um arco com intensidade atividade sísmica e regularmente sofre o impacto de tremores de terra. Por esse motivo, os edifícios japoneses são construídos de forma a melhor resistirem aos sismos.