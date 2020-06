Alerta do FMI: economia espanhola cai a pique

© Reprodução parcial da capa do jornal El Periódico da Catalunha

No La Razón, o FMI afunda Espanha. Das dezoito maiores economias do mundo, a espanhola é a que mais cai pela Covid... o El Periódico acrescenta em manchete que a economia espanhola vai cair este ano 12,8%. O Cinco Dias diz que o Fundo Monetário Internacional prevê mais colapso económico e défice. Fala num défice fiscal de 13,8%. A recuperação em 2021 só vai absorver metade da perda.

Na manchete do La Vanguardia, a União Europeia fecha fronteiras a cidadãos dos Estados Unidos, russos e brasileiros. A foto de capa é de Vladimir Putin ontem num grande desfile militar em Moscovo. E já lá volto, ao senhor Putin.

No El País, fala-se da Comissão de reconstrução... PSOE e Podemos põem de lado as subidas de impostos para lograr um novo pacto. O Cuidadanos também evita a ideia que tinha de reduções fiscais generalizadas. Mas a foto de capa do El País também é do desfile militar de ontem na Rússia, antecâmara do referendo da próxima semana que vai permitir a Vladimir Putin continuar a mexer nos cordelinhos da política russa por uma série de anos depois de sair das funções de chefe de estado. No titulo da legenda da foto: "Putin faz peito com um grande desfile"...

O presidente russo está na capa de uma das revistas semanais francesas... são revelações sobre a ciberguerra russa em França... a cara de Putin aparece estilizada na capa da L"Express com o título "o espião que nos pirateia... aliás se tentar traduzir literalmente... hackeia... mas hackear ainda, pelo menos ainda, não é verbo nesta língua que falamos. A revista Le Point fala num caso parecido: "o novo caso das escutas"... mete advogados espiados, geolocalização, Sarkozy e dinheiro.

Por falar em dinheiro ou da falta dele: "desemprego, planos sociais: Macron quer desarmar as tensões", lemos na capa do Fígaro...

O Libération faz capa com o ultimo processo do nazismo... Bruno Dey, 93 anos, antigo guarda de um campo de concentração, é julgado em Hamburgo por ter participado no assassinato de 5230 pessoas.

O Le Monde, também com Putin na capa em que se oferece a um voto popular, fala na corrida mundial para uma vacina para a Covid-19... o China Daily também diz que a China entre na fase 3 de testes para uma vacina... os teste, em humanos e em larga escala, estão avançados... com a curiosidade de a China os estar a fazer nos... Emirados Árabes Unidos.

Na revista L"Obs, de Observateur, as empreendedoras... as 3 mulheres que relançam a Europa: Angela Merkel, Ursula Von der Leyen e Christine Lagarde (BCE).

A revista Lire aconselha 60 livros para o Verão... não há um único autor de língua portuguesa.

No Daily Mail, a maré humana que encheu a praia em Essex, Southen-on-sea... parecem formigas na praia, sem qualquer distanciamento social, um dia depois do apelo do primeiro-ministro ao bom senso.

O Daily Express mostra foto semelhante na capa e ironiza... 91 graus Farenheit... qualquer coisa como 33 graus... diz este jornal: "tanto calor e tanto para distanciamento social"... também na primeira página a revolução de Boris para abanar o país... as reformas que Boris Johnson quer fazer no Reino Unido.

O Guardian Weekly mostra uma serpente envolta numa peça de xadrez, num rei, como que a preparar- se para o xeque ao rei... O Guardian Weekly chama-lhe Uma Nova Guerra Fria... a batalha pela influência na era da pandemia. O The Guardian jornal no canto superior esquerdo mostra um dossiê especial sobre artistas britânicos negros, um dossiê sobre racismo, visibilidade, telhados de vidro - e porque é tempo de agir.

No USA Today, vemos um mapa dos Estados Unidos da América e apontados os estados e cidades onde já houve reformas nas estruturas da polícia depois do assassinato de George Floyd... por exemplo, a proibição de imobilizar alguém pelo pescoço fica proibida, além de Mineápolis no Minnesota, a cidades como por exemplo, Salt Lake City no Utah, San José da Califórnia onde há muitos portugueses e lusodescendentes, Houston no Texas e Miami na Flórida.