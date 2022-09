Alerta por fugas de gás no Nord Stream 1, "sucesso" da sonda da NASA e outros destaques TSF

© EPA

A manhã informativa da TSF desta terça-feira fica marcada pelo último dia dos referendos sobre a adesão à Federação russa dos territórios ucranianos ocupados de Donetsk, Lugansk, Zaporijia e Kherson. Os EUA avisaram que estão dispostos a aumentar as sanções à Federação Russa se esta decidir anexar os territórios ucranianos onde estão a ser realizados estes referendos.

Imagens divulgadas pela empresa de satélites norte-americana Maxar Technologies mostram longas filas de carros a sair da Rússia nas fronteiras com a Geórgia, o Azerbaijão e o Cazaquistão. Tudo indica que se tratam de cidadãos russos a tentar sair do país em direção a países vizinhos na sequência da mobilização parcial decretada por Putin.

As autoridades escandinavas detetaram duas fugas de gás no gasoduto Nord Stream 1, horas após um incidente semelhante ter ocorrido no Nord Stream 2. Uma situação que levou a Autoridade Marítima da Suécia a emitir um alerta.

Destaque também para a sonda da NASA Double Asteroid Redirection Test (DART) que colidiu com "sucesso" com o asteroide Dimorphos, naquele que foi primeiro teste da humanidade para defender a Terra de futuros objetos espaciais.

Na ordem do dia está ainda a localização sobre o novo aeroporto de Lisboa. Carlos Moedas avisou que a infraestrutura "tem de estar próxima" da capital e a decisão não se pode arrastar para lá de 2023.

No processo BES/GES, o juiz que substituiu Ivo Rosa, Pedro Santos Correia, cancelou todas as inquirições agendadas para esta semana. A decisão surge depois de os advogados do caso terem apresentado requerimentos que contestavam a troca de juízes e depois de uma providência cautelar contra o afastamento de Ivo Rosa.

Esta terça-feira é dia de jogo entre Portugal e Espanha para a Liga das Nações. Gonçalo Ramos e Pedro Neto, avançados do Benfica e do Wolverhampton, ficaram de fora da lista de 23 jogadores chamados por Fernando Santos para enfrentar a seleção espanhola.

E em dia de duelo ibérico, a TSF conversou com dois investigadores do Laboratório Ibérico de Nanotecnologia. Quando o tema é futebol, as raízes falam mais alto. Ouça e leia a reportagem: