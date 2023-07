Alerta vermelho em Pequim e região circundante devido a tufão

© AFP

A China colocou este sábado uma parte do país, incluindo Pequim e a região circundante, em alerta vermelho, antecipando chuvas torrenciais na sequência do tufão Doksuri, que está a assolar o outro extremo do país, noticiou a AP.

O tufão Doksuri, que está a varrer o sudeste da China desde sexta-feira, está a deslocar-se para norte, onde a sua influência já se faz sentir, de acordo com os serviços meteorológicos chineses.

O alerta vermelho, em vigor a partir das 20h00 locais (13h00 em Lisboa), abrange uma vasta área com várias centenas de milhões de habitantes, incluindo Pequim, a metrópole vizinha de Tianjin, as províncias próximas de Hebei (norte) e Shandong (leste), bem como partes de Henan (centro) e Shanxi (norte).

É a primeira vez desde 2011 que é emitido um alerta de chuvas torrenciais, segundo os meios de comunicação chineses.

Em Pequim, vários parques, lagos e estradas ribeirinhas emblemáticos da cidade foram hoje encerrados por receio de inundações, anunciou o município.

Entretanto, durante o dia de hoje, vários bairros de Pequim foram atingidos por aguaceiros fortes.

De acordo com os media locais, a chuva prevista para as próximas horas poderá ser ainda mais intensa do que a de julho de 2012, período em que 79 pessoas morreram em inundações históricas.

O mau tempo ocorre numa altura em que, no outro extremo do país, o tufão Doksuri continua a avançar. Na sexta-feira, causou danos materiais importantes no sudeste, com rajadas de vento que chegaram a atingir 175 quilómetros/hora. A sua intensidade diminuiu entretanto.

A televisão nacional chinesa mostrou imagens de árvores espalhadas pelas estradas, enquanto as zonas residenciais estavam rodeadas de grandes extensões de água lamacenta.

Em Fuzhou, sudeste do país, as autoridades ordenaram hoje aos residentes que não saíssem de casa, exceto se necessário ou em situações de urgência. Os transportes públicos também foram suspensos na cidade, que fica em frente a Taiwan.

Nos últimos meses, a China tem registado condições meteorológicas extremas e temperaturas localmente invulgares, agravadas pelas alterações climáticas, segundo indicam os cientistas.

No início de julho, Pequim e a região circundante bateram recordes de temperatura, superiores a 40 °C.

Os fenómenos meteorológicos extremos - ciclones, ondas de calor, inundações, secas - tornaram-se fenómenos naturais e quase normais em vários pontos do globo.

O aquecimento global causado pelas emissões de gases com efeito de estufa geradas pelas atividades humanas está a aumentar a sua escala e/ou frequência, conforme alertam os especialistas.

Em Taipé (Taiwan), o tufão Doksuri diminuiu de intensidade e passou a tempestade tropical, na sexta-feira, depois de ter provocado ventos fortes e chuvas no sul da China.

No início da semana, o Doksuri atingiu as Filipinas, ainda como supertufão, onde causou 39 mortos, aluimentos de terras, inundações e desalojou milhares de pessoas.