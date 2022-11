Alexei Navalny passa de "cela de punição" para "cela apertada regular"

O líder da oposição russa, Alexei Navalny © Yuri Kochetkov/EPA

Por Lusa 17 Novembro, 2022 • 21:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O líder oposicionista russo, Alexei Navalny, que está preso, foi transferido para uma cela com espaço para uma única pessoa, segundo uma mensagem na sua conta na rede social Instagram.

Navalny tinha sido colocado numa cela em regime de confinamento individual, também designado como "cela de punição", em 1 de novembro, mas apenas poderia estar aí durante 15 dias, segundo a mensagem divulgada.

Considerou que o espaço do seu novo confinamento é "uma cela apertada regular, como a de punição, com a exceção de que se pode ter não um, mas dois livros, e usar o quiosque da prisão, se bem que com um orçamento muito limitado".

Com 46 anos, Navalny, o mais proeminente adversário do presidente russo, Vladimir Putin, está a cumprir uma sentença de nove anos numa prisão de segurança máxima, situada 250 quilómetros a leste de Moscovo.

Foi detido em janeiro de 2021, ao regressar da Alemanha, onde esteve a recuperar de um envenenamento pelo qual responsabiliza o Kremlin.

Na altura, foi sentenciado a dois anos e meio de prisão por violação de liberdade condicional e este ano recebeu outra sentença, de nove anos, por fraude e desrespeito pelo tribunal.

Navalny rejeitou as acusações como motivadas politicamente - no que é apoiado por Estados ocidentais - e considerou-as uma tentativa de as autoridades russas o manterem atrás das grades e fora da política por tanto tempo quanto possam.

Antes da sua mais recente sentença de prisão, Navalny era a principal força de animação de um sítio anticorrupção, onde se expunham alegadas más práticas por integrantes dos principais círculos de decisão russos.