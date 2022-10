Alface de tabloide britânico vence Liz Truss

© Reprodução Youtube/Daily Star

Por Lusa 21 Outubro, 2022 • 07:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A alface viral do tabloide britânico "Daily Star" venceu na quinta-feira Liz Truss, depois de a primeira-ministra britânica ter-se demitido após seis semanas em funções marcadas por turbulência económica e caos político.

Durante uma semana, o "Daily Star" transmitiu em direto, 24 horas por dia, no YouTube um vídeo, no qual aparecia uma alface com uma peruca loira e óculos ao lado da líder conservadora.

Junto do vídeo, criado na passada sexta-feira, o tabloide colocava a pergunta: "Liz Truss consegue durar mais do que esta alface?".

"Truss perdeu a competição", declarou na quinta-feira o jornal, que viralizou a imagem do vegetal como uma metáfora do mandato efémero de Liz Truss, que fica para a história como o mais curto de Downing Street.

O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia ex-chefe de Estado, Dmitri Medvedev, também não quis ficar de fora da rábula e deixou uma mensagem no Twitter.

"Tchau, tchau Liz Truss. Parabéns à alface", escreveu o russo.

A governante esteve apenas 45 dias no cargo desde que foi nomeada, em 06 de setembro, pela recém-falecida rainha Isabel II.

Grande parte do seu mandato, Liz Truss tentou reparar a crise económica, que desvalorizou o valor da libra, fez disparar o custo da dívida dos britânicos e forçou o Banco de Inglaterra a intervir de emergência para evitar a falência de vários fundos de pensão.

A brincadeira do jornal surgiu após um artigo da "The Economist" ter comparado o tempo de governação da primeira-ministra com o prazo de uma alface.

"Tire os 10 dias de luto depois da morte da rainha Isabel II e ela terá sete dias no controlo. Essa é a vida útil de uma alface", dizia o texto publicado na última terça-feira.

No Twitter, o vídeo chegou a ser assistido por cerca de 395 mil pessoas em 24 horas.