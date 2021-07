Aliado de Trump detido por suspeita de lobby para governo estrangeiro

Thomas Barrack, um aliado próximo do ex-Presidente dos EUA, Donald Trump © AFP

Thomas Barrack, um aliado próximo do ex-Presidente dos EUA, Donald Trump, foi detido esta terça-feira depois de ter sido acusado de não informar que atuava como agente para um governo estrangeiro. O departamento de justiça divulgou um documento do Tribunal Federal de Nova Iorque em que são acusados três suspeitos, onde consta o nome de Barrack, de 74 anos. Todos são suspeitos de se terem registado como agentes dos Emirados Árabes Unidos enquanto tentavam influenciar a política externa de Trump, durante a sua primeira campanha presidencial.

"Os acusados capitalizaram repetidamente as amizades de Barrack e o acesso a um candidato que mais tarde se tornaria Presidente para promover os objetivos políticos de um governo estrangeiro sem revelar a sua verdadeira lealdade", explicou Mark Lesko, o promotor substituto, em comunicado.



Barrack, investidor de capital privado e um dos maiores angariadores de fundos de Trump, foi presidente do comité de posse do ex-Presidente em 2017.