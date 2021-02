Aliados de Bolsonaro vencem eleições no Congresso

Arthur Lira celebra eleição © Sergio Lima/AFP

Jair Bolsonaro venceu em toda a linha nas eleições do Congresso Nacional ao ver os dois parlamentares que apoiava, Rodrigo Pacheco, no Senado, e Arthur Lira, na Câmara dos Deputados, saírem vencedores logo à primeira volta.

A eleição de Lira é a mais importante porque, além de ser a terceira figura na hierarquia do Estado, depois do Presidente e do vice-Presidente, é a ele que compete abrir, ou não, um dos cerca de 60 pedidos de 'impeachment' contra Bolsonaro.

Aliado do Palácio do Planalto, Lira, um deputado de 51 anos acusado de corrupção, de enriquecimento ilícito e até de violência doméstica ao longo da carreira política, não deve dar, portanto, seguimento a nenhum desses pedidos. E agirá, dentro dos seus poderes, de forma a que a agenda política do Presidente seja aprovada na casa.

A sua eleição, com 302 votos num universo de 503 deputados votantes, começou a desenhar-se nos últimos dias, quando supostos aliados de Baleia Rossi, o candidato defendido pela maioria dos parlamentares de oposição, de esquerda, de centro-direita e até de direita, mudaram de campo.

Segundo uma reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, Lira, com o patrocínio do poder executivo, prometeu 3 mil milhões de reais (cerca de 500 milhões de euros) para a realização de obras a 285 deputados, alterando o rumo da eleição.

Bolsonaro pode respirar aliviado para já porque Baleia Rossi, que somou 140 votos, havia prometido analisar com cuidado cada um dos processos de 'impeachment'. Mas não pode ficar descansado, segundo observadores, porque os deputados brasileiros têm um histórico rico em traições - Dilma Rousseff, por exemplo, também detinha uma enorme base de apoio parlamentar que se dissolveu a partir do momento em que uma crise económica e uma queda abrupta de popularidade propiciaram e precipitaram o seu 'impeachment'.