"Alívio" na Austrália. Chove depois de meses de seca e incêndios

A chuva caiu na parte oriental da Austrália durante a última quinta-feira e prevê-se que o tempo húmido se mantenha, o que vem aliviar meses de fogos sem precedentes para os quais as alterações climáticas foram um grande contributo.

Os bombeiros começam a falar em alívio, e as chuvas fortes que caíram nas últimas horas ajudaram no combate aos 30 incêndios que permanecem ativos em Nova Gales do Sul.

Estes fogos ainda não foram extintos, mas os bombeiros acreditam que, se a chuva continuar a cair, a situação pode resolver-se mais rapidamente.

A chuva também já permitiu melhorar a qualidade do ar na região de Melbourne.

Os incêndios na Austrália causaram até ao momento 28 mortos, destruíram mais de duas mil casas e queimaram uma área equivalente a Portugal inteiro.