Alpinista indiano resgatado com vida três dias depois de ter desaparecido no Evereste

Um alpinista indiano foi resgatado com vida na quinta-feira três depois de ter desaparecido nas montanhas no Nepal. A agência France-Presse (AFP) conta que Anurag Maloo, de 34 anos, estava a descer o acampamento em Annapurna, na segunda-feira, quando caiu de uma ravina com 300 metros de altitude.

As equipas de resgate localizaram o homem que foi retirado "em estado crítico" do local por uma equipa de oito operacionais. Segundo a AFP, o alpinista foi estabilizado e transportado de avião para o Hospital de Pokhara.

Annapurna, a décima montanha mais alta do mundo, é conhecida pelas avalanches e tem a taxa de mortalidade mais alta. Na segunda-feira, o conhecido alpinista da Irlanda do Norte, Noel Hanna, de 56 anos, morreu no acampamento quatro depois de escalar o cume da montanha com sucesso.

Um dia depois, o alpinista indiano Baljeet Kaur, de 28 anos, e o compatriota Arjun Vajpai, de 30, foram resgatados após uma busca que durou várias horas.

A temporada primaveril de alpinismo naquela região teve um início trágico na semana passada com a morte de três alpinistas nepaleses no Everest.