Alta velocidade chega à Galiza

Por Ricardo Alexandre 20 Dezembro, 2021 • 10:39

Há um "finalmente" na manchete do Voz da Galiza... o comboio de alta velocidade chega a terras galegas... saiu de Madrid às 9:45, 8:45 portuguesas, chega a Ourense às 12:30, 11:30 portuguesas... são duas horas e quarenta e cinco, da capital à primeira cidade do norte de Espanha a receber o AVE.



No diário espanhol ABC, o bloco das direitas acaba o ano com uma maioria consolidada... uma sondagem publicada no jornal diz que PSOE e Unidas Podemos ficariam com 123 deputados menos 32 que nas últimas eleições, o PP e o Vox somariam 178, mais dois que a maioria absoluta... entre os dois maiores partidos, o PP surge à frente do PSOE... O PP obtém neste momento uma estimativa de votos de 28,5 por cento, com 122 deputados, o que o coloca como a principal força política em Espanha. Se compararmos com o resultado das eleições gerais de novembro de 2019, os avanços são nítidos, com quase mais oito pontos de votação e mais 33 deputados no Parlamento.

No El País, há uma notícia já desatualizada na primeira página... A esquerda e a direita chilenas lutam voto a voto por um novo país... A esquerda e a direita chilenas lutaram na noite passada, voto a voto, numa eleição presidencial descrita como histórica pela maioria dos observadores. Rompido o consenso da era da Concertación, formada pelo Partido Socialista e pela Democracia Cristã que governou o país entre 1990 e 2010, o Chile joga o destino entre um incerto retorno à lei e a ordem do passado representada pelo candidato ultra conservador José Antonio Kast ou a alternativa de mudança, também incerta, encarnada pelo jovem Gabriel Boric, líder da coligação de esquerda formada pela Frente Ampla e pelo Partido Comunista.



O diário Publimetro do Chile já está nas bancas e na capa põe a palavra histórico... Boric venceu a eleição com 55,87% dos votos contra 44,13 de Kast. Boric arrasa a história e entra em La Moneda, o palácio presidencial do Chile, com um discurso de unidade. O candidato da direita, derrotado, mostrou-se conciliador e disposto a colaborar com o novo governo. Já se reuniu com Boric.



No Liberation, Covid e planos para o Natal e passagem de ano... começa assim o texto que faz a manchete do jornal: Quando começa uma semana que é particularmente propícia para reuniões familiares, com a véspera de Natal em pleno andamento, o Covid junta-se novamente à festa. Ao longo do fim de semana, o primeiro-ministro, Jean Castex, e membros do governo prestaram serviço pós-venda para as medidas aprovadas durante o Conselho de Defesa da Saúde na sexta-feira.



No Figaro, Omicron: a Europa sob a ameaça do reconfinamento .



Em Inglaterra, o Daily Mail tem uma manchete que é um apelo direto ao PM que estuda novas medidas de confinamento: "não estragues o nosso natal outra vez, Boris".



No jornal O País de Moçambique lemos que o presidente Filipe Nyusi fala hoje à nação sobre a Covid-19.