Alterações climáticas: 40 imagens de fenómenos meteorológicos extremos

Nos últimos seis meses, muitos foram os fenómenos meteorológicos extremos que surpreenderam especialistas com a violência e rapidez com que se desenrolaram. Centenas de vidas foram perdidas, os prejuízos são incalculáveis.

Por Ana António 30 Jul, 2021 • 14:58

O aumento global da temperatura, mesmo que apenas de alguns graus, está a agravar as secas, que por sua vez tornam os incêndios mais prováveis e difíceis de controlar; está a aumentar a evaporação, que por sua vez aumenta a precipitação, tornando inundações repentinas mais prováveis e está a causar alterações nas das correntes de ar na atmosfera superior, quebrando o vórtex polar com mais frequência, o que resulta em vagas de frio em áreas pouco habituadas a lidar com o frio extremo.

Os especialistas alertam para que estes fenómenos sejam cada vez mais frequentes, alimentados pelas alterações climáticas.

Veja algumas das fotos mais marcantes de alguns dos eventos meteorológicos mais extremos dos últimos seis meses.