Alunos e escolas de França em quarentena "não é solução"

Desde o regresso às escolas, dia 1 de setembro, o governo francês anunciou o fecho provisório de 32 estabelecimentos de ensino, na sequência da deteção de casos de Covid-19. Em França há ainda o registo de 524 turmas de quarentena. Os encarregados de educação e professores estão sob alerta para eventuais sintomas.

Fechar portões, colar cartazes com o número de pessoas infetadas por Covid-19 e contactar os pais são as medidas adotadas pelo ministério da Educação francês, desde o início do ano letivo.

Os pais ficam em alerta para possíveis contactos da escolas como nos explicou uma encarregada de educação: "Ligaram-me para me avisar que o meu filho estava com febre e dores musculares, dores de garganta e de cabeça. A reação é quase automática, e para as crianças também, o meu filho estava stressado. Este é um contexto um tanto preocupante", descreve.

Desde dia 1 de Setembro, o ministério da Educação apresentou uma regulamentação exigente às escolas. Caso um aluno apresente sintomas associados ao Covid-19; mais de 38 graus de febre ou o nariz a pingar. Caso o aluno esteja numa condição de saúde mais vulnerável ou tenha estado em contacto com uma pessoa infectada pelo novo coronavírus, o aluno deve ficará em casa e consultar o médico de família.

Conclusão, os médicos enfrentam múltiplos pedidos, "muitos deles desnecessários", aponta Pascal Charbonnel. O médico de família conta que tem recebido chamadas de diretores de escolas "contactam-nos e pedem-nos garantias de que o aluno voltará para a escola sem contaminar ninguém. Isto não existe porque o risco existe diariamente. Há prazos e quarentenas a respeitar. Um aluno que fique doente vai ficar sete dias isolado e passado esses dias volta para a escola. É indiscutível", explica.

Nos laboratórios, os profissionais classificam a estratégia de insustentável.

François Blanchecotte, presidente nacional do sindicato dos biólogos, não concorda coma estratégia do governo francês e justifica que "hoje desde que um pai ou mãe, professores, crianças percebe que espirra e pode ser positivo, toda a turma tem de ser testada ao Covid-19. Desta forma é impossível".

Os pediatras lembram que as crianças, em particular crianças até 10 anos, não contribuem de forma significativa à transmissão da Covid-19.

A França tem realizado um milhão de testes ao Covid-19 por semana, tem visto o número de novos casos aumentar. Este domingo foram registados 7.183 novos casos no país.