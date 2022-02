"Amanhã podemos ser nós." Ajuda sai da Mealhada em direção à Ucrânia

Por Miguel Midões 28 Fevereiro, 2022 • 07:26 Partilhar este artigo Facebook

Um pouco por todo o país estão a surgir iniciativas solidárias para com o povo ucraniano e os refugiados que, todos os dias, estão a chegar aos países vizinhos. Na Mealhada, num dos armazéns da loja social estão a concentrar-se roupas, alimentos e medicamentos que, esta terça-feira, partem para a fronteira da Polónia com a Ucrânia para serem distribuídos pelos refugiados.

A iniciativa solidária partiu da empresa de camionagem TMP que, de imediato, ganhou o apoio da autarquia e da população que está a responder em massa a este apelo.

Quando entramos nos armazéns da Loja Social do município da Mealhada, empilha-se roupa, separada por sexos, idades e estações do ano. No armazém ao lado separam-se produtos alimentares e medicamentos. O objetivo é encher um camião, que segue depois em direção à Polónia, na fronteira com a Ucrânia.

Fátima Martins chega com o marido e abrem a mala do carro repleta de sacos de plástico cheios de roupa. Nos bancos de trás estão também sacos e caixas com alimentos. Com a voz embargada e lágrimas nos olhos, conta que não podiam ficar indiferentes. "Amanhã podemos ser nós nesta situação em que eles se encontram. É impossível estar a comer e a olhar para aquelas crianças ali", diz.

A poucos metros está João Miranda, de 17 anos, que veio para trazer bens e ficou como voluntário a ajudar na separação dos alimentos, enlatados para um lado, massas e arroz para outro, pacotes de leite todos juntos e há até ração para animais. "A preocupação com o que se está a passar do outro lado da Europa" foi a razão por que decidiu passar a tarde de domingo em voluntariado.

A iniciativa do camião de bens partiu de uma empresa de camionagem, a TMP. Quando soube, o município da Mealhada apoiou na gestão das dádivas e do espaço de concentração. Cláudia Rosa Pires, vereadora, conta que a afluência de donativos foi enorme, uma vez que chegaram não apenas dos munícipes da Mealhada, mas também de concelhos vizinhos como Anadia ou Oliveira do Bairro. "Espero que seja fácil encher o camião", afirma.

Além de roupa, a vereadora garante que estão a chegar à Mealhada vários outros bens necessários para os refugiados, como por exemplo fraldas ou papas para bebé. "Preocupa-nos muito a questão das crianças e da comida e dos produtos de higiene para elas, mas está a chegar de tudo um pouco", assegura.

No Centro do país, além desta iniciativa da Mealhada, são já várias as ações idênticas. Por exemplo, em Viseu, a autarquia local, o Politécnico e a associação de ucranianos no concelho estão também a angariar medicamentos, bens de primeira necessidade e roupa de criança, que deverá chegar aos refugiados ucranianos em parceria com o Consultado da Ucrânia na cidade do Porto.

