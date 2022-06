Amber Heard condenada a pagar 15 milhões de dólares a Johnny Depp por difamação

Johnny Depp © Steve Helber/EPA

Por TSF 01 Junho, 2022 • 20:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A atriz Amber Heard foi esta quarta-feira condenada a pagar uma indemnização de 15 milhões de dólares (13,9 milhões de euros) ao ator Johnny Depp por ter sido considerada culpada de difamação do antigo companheiro num texto publicado em 2018 no Washington Post.

O ator também foi, no entanto, condenado a pagar dois milhões de dólares (1,9 milhões de euros) à atriz, e também por difamação.

O protagonista de "Piratas das Caraíbas", na mesma rede social, disse que passados seis anos, o júri "deu-lhe a vida de volta".

Já a atriz que protagonizou filmes como "Aquaman" reagiu à decisão num comunicado publicado no Instagram. "Não tenho palavras para o desapontamento que sinto hoje", disse.

O júri do processo chegou a uma conclusão durante a tarde desta quarta-feira, mas a decisão só foi anunciada já depois das 20h00 de Portugal continental (15h00 locais), tendo inclusive sido adiada devido a um erro no preenchimento do formulário do veredito.

O caso entre Johnny Depp e Amber Heard teve tanto de mediático quanto de polémico. Ambas as partes acusavam o antigo parceiro de violência doméstica.

Originalmente, foi Heard que acusou o ex-marido, depois de ter assinado um artigo onde se anunciava como "sobrevivente" desse tipo de abuso, ainda que não tenha feito nenhuma referência a Depp.

O ator decidiu avançar com um processo de difamação em tribunal e exigia uma indemnização de 50 milhões de dólares (47 milhões de euros). A atriz contestou o pedido e pediu o dobro.

Mais tarde, Johnny Depp acusou a ex-mulher de provocar as situações de violência, o que foi sempre negado por Amber Heard, que insistiu nunca o ter agredido.