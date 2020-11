Ambiente tranquilo com cuidados extra. Assim foram as primeiras horas de votação em Nova Iorque

Os eleitores norte-americanos mostram-se preocupados e nervosos com estas eleições © Bryan R. Smith/AFP

Por Cristina Lai Men, enviada da TSF aos EUA, com Cátia Carmo 03 Novembro, 2020 • 19:35

Eram mais os trabalhadores nas mesas de voto do que os eleitores nas primeiras horas de votação em Nova Iorque. Um ambiente tranquilo, mas com cuidados extra por causa da pandemia. Só num dos locais de voto é que se encontrou uma fila na qual as pessoas esperavam há cerca de meia hora.

Apesar da paciência, os eleitores não escondem a ansiedade. Mostram-se preocupados e nervosos com estas eleições. O voto de Rodney, na fila, é óbvio. Será em Joe Biden e Kamala Harris. O norte-americano quer um Presidente "decente" e que não pague menos impostos que ele.

Ao lado, o amigo Sammy até gosta de Trump e considera que o atual Presidente defende os interesses do país, mas é lunático. Já Sonia, também na fila para votar, confessa que vai ficar desesperada se Biden não ganhar. Quer uma derrota colossal de Trump porque considera que o país parece estar em estado de sítio.

"Não sabemos, todos estão muito nervosos com o que pode acontecer. Há muita violência no ar", desabafa Sonia, que vai ficar acordada até saber os resultados da Florida. Espera uma tendência clara pró-Biden para poder dormir descansada.