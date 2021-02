Ameaça da extrema-direita e supremacistas brancos nos EUA "tem sido latente há já algum tempo"

© AFP

O crescimento dos grupos de extremistas e supremacistas brancos nos Estados Unidos já tinha sido detetado há mais de uma década, mas não foi uma prioridade das autoridades, disse à Lusa o investigador e cientista político Juhem Navarro-Rivera.

"A ameaça de grupos de extrema-direita e supremacistas brancos tem sido latente há já algum tempo", afirmou o especialista, diretor de investigação política na Socioanalitica Research e 'fellow' no Institute for Humanist Studies.

"Nos últimos vinte anos, a prioridade em termos de terrorismo nos Estados Unidos foi processar, investigar e reprimir muçulmanos", explicou, considerando que um dos primeiros testes à administração de Joe Biden será a forma como vai lidar com a extrema-direita.

"Certamente ele considera que a supremacia branca é um problema", analisou Navarro-Rivera, lembrando que Biden decidiu candidatar-se contra Donald Trump depois dos eventos de Charlottesville em 2017, quando a manifestação de supremacistas brancos "Unite the Right" resultou numa morte.

"A polícia federal terá de olhar para estas ameaças não apenas como vindas de fora ou de pessoas de cor, mas olhar mesmo para o que está a acontecer e agir", defendeu.

Navarro-Rivera lembrou que há 12 anos um relatório interno do Departamento de Segurança Interna já avisava para o ressurgimento da extrema-direita e violência associada, mas as conclusões foram alvo de resistência por parte dos conservadores.

Na altura, em 2009, legisladores republicanos exigiram que o Departamento rescindisse o relatório e criticaram a utilização da expressão "extremismo de direita", bem como a conclusão de que veteranos do exército poderiam ser alvo de recrutamento.

Por ter recebido "enorme resistência" e "exigência de retratação", o trabalho relacionado com o extremismo violento de direita foi posto de parte. "Definitivamente não foi uma prioridade para a administração Trump", notou o investigador.

Agora, as atenções estarão no Departamento de Justiça e na prossecução dos casos contra os invasores do Capitólio.

"Teremos de ver como a administração vai lidar com isso e o que vai acontecer com essas pessoas, em particular os que cometeram os atos mais sérios, os que lutaram, os que foram responsáveis pela morte de um polícia", frisou Navarro-Rivera.

Apesar da insistência de Biden na unificação e na vontade dos republicanos de colocar o incidente para trás das costas, existe a noção de que terá de haver uma prestação de contas.

"A forma como estes casos em particular forem conduzidos será um teste a quão a sério levaremos os supremacistas brancos de extrema-direita e a sua violência no futuro", considerou.

Isto será consequente para a estratégia de Biden em relação às tensões raciais no país, que foram agudizadas nos últimos anos. Algumas das primeiras ordens executivas assinadas pelo Presidente foram direcionadas à promoção de equidade racial.

"Ele goza de boa vontade junto de um grande segmento da população", frisou o cientista político, mencionando a intenção de Biden de abordar a justiça criminal de forma diferente e menos punitiva.

"Estou certo que ele se vai mover nessa direção, mas não sei se será de forma radical", indicou, acrescentando: "Não me parece que vá apoiar a eliminação da fiança em dinheiro, embora haja algumas indicações que o pode fazer, e haverá um avanço para terminar contratos com prisões com fins lucrativos".

Segundo o investigador, há mudanças a acontecer que se tornaram posições dominantes no partido Democrata.

"A questão é que noutras áreas as coisas são menos claras, como por exemplo, o que significa cortar o financiamento da polícia", destacou.

Navarro-Rivera considerou que essa ideia "não irá a lado nenhum" e o próprio Joe Biden afirmou publicamente que não a apoiava. No entanto, será possível pensar em mover algum financiamento para trabalhadores sociais e programas que não põem as pessoas na cadeia, ideias a que o eleitorado é mais favorável.

"Há alguma margem de manobra, mas não haverá ações radicais", avaliou.

Para lá da ação da administração, o investigador disse também que será importante perceber como os republicanos vão lidar com o problema, "em que estas fações radicalizadas estão a tornar-se, de muitas formas, a face do partido".

Numa perspetiva mais global, há um trabalho sustentado que o país tem de fazer para endereçar questões de racismo que só são abordadas quando alguma coisa rebenta.

"Temos de ter uma conversa continuada sobre o problema e aceitar a história americana, perceber de onde viemos para seguir em frente", disse, considerando que "os protestos por George Floyd foram um sintoma de um problema maior".