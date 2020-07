América chega aos 3 milhões de casos

© Reprodução parcial da capa do jornal USA Today

No diário norte-americano USA Today, a capa mostra um gráfico sempre a subir... é o número de casos de covid-19... os Estados Unidos atingem o número de 3 milhões... mas dá outros números interessantes: foram precisos 98 dias para chegar ao primeiro milhão de casos, menos de metade 44 para chegar aos dois milhões, menos de 1 mês, 26 dias, para chegar aos três milhões... O país tem, grosso modo, um quarto - 25% - dos casos no mundo, sensivelmente a mesma percentagem de mortes. De acordo com os dados recolhidos pela universidade de Johns Hpkins, os Estados Unidos lideram a lista mundial com 3 milhões, depois surge o Brasil com 1,7 milhões, a India com 742 mil, a Rússia com 699 mil... a China tem 85 mil. Em termos proporcionais, a América tem um caso positivo em cada 110 habitantes, a China 1 positivo em cada 16 mil. Nos Estados Unidos já morreram 131 mil pessoas com o novo coronavírus, em seis meses muito mais do que as mortes anuais com as causas habituais, da gripe normal à doença de Alzheimer, diabetes ou suicídios.

Está na manchete do El país a confirmação da derrota espanhola na corrida ao lugar de Mário Centeno... "Espanha fracassa no Eurogrupo apesar do apoio franco-alemão"... Nádia Calviño perde a presidência para Donohoe, um conservador irlandês... os países grandes enfrentam na reunião a rebelião dos pequenos... o novo líder aposta na disciplina fiscal e opõe-se à chamada taxa Google, o imposto às multinacionais tecnológicas... pudera, são o sustento da economia irlandesa, com os baixos impostos que lá pagam... em editorial, o El País escreve sobre o revés europeísta.

Corri também todos os principais jornais irlandeses para ver se havia festa pela conquista do cargo europeu... Irish Independent, Irish Times, Irish Examiner, Irish Daily Mail, a notícia da nomeação do ministro das finanças irlandês para a presidência do Eurogrupo não está em nenhuma primeira página esta manhã... ou fecharam cedo a edição de ontem ou ligam pouco ao assunto...

No La Vanguardia, a foto de capa mostra / sentados numa escadaria / trabalhadores temporários da recolha de fruta, grupo onde terá surgido o surto que levou ao confinamento da capital de província catalã, diz o jornal que cresce a indignação cidadã após quase uma semana de confinamento... na capital regional, Barcelona, o número de cais é baixo mas aumentou mais de oitenta por cento na última semana... Ainda no La Vanguardia, o caos no ERTE, é o mecanismo espanhol semelhante ao Lay Off, um esquema de regulação temporária do emprego, o caos pode demorar anos a pôr-se em dia, em ordem... aí, deixará de ser caos...

Há datas redondas que, ainda que pequeninas, merecem ser lembradas... o Voz da Galiza traz em manchete... Galiza cumpre 1 mês sem mortes por coronavírus...

No Fígaro, em França, reforma da lei das reformas... Macron lança plano sozinho contra todos. Jean Castex, o novo primeiro-ministro recebeu os sindicatos e todos são contra.

No diário desportivo LÉquipe, é o português André Villas-Boas que enche a primeira página... o treinador do Marselha afirma: "disse obrigado aos jogadores"... o técnico da cadeira de sonho do Porto diz que os pedidos dos jogadores pesaram muito na decisão de permanecer em Marselha com o Olympique, que terminou o campeonato em segundo lugar só atrás do muito mais milionário Paris St. Germain... quanto à próxima Liga dos Campeões, Villas-Boas diz que é... atraente.

Em Angola, o caso BNA está em tribunal e na manchete do principal diário angolano... "Supremo confirma esquema para desviar 500 milhões de dólares" lê-se na manchete do Jornal de Angola... o esquema prejudicou o estado no triplo... um dos arguidos é José Filomeno dos Santos, Zenu, filho de Zédu, José Eduardo dos Santos, o ex-presidente da república, que liderou o país quase quatro décadas.

No jornal Agora, de São Paulo, escreve-se que sem a necessidade de perícia presencial, o numero de pedidos de auxílio-doença, o equivalente ao subsídio de doença, baixa médica, mais do que duplicou com a pandemia. Aumentou 123 %. Mais de meio milhão de pessoas recebem o benefício atualmente.

No Shangai Daily, todos os planos para tornar a cidade chinesa mais inteligente e mais segura... o China Daily diz que há necessidade de energia positiva entre a China e os Estados Unidos... se for mesmo positiva, nós, no mundo, agradecemos...