America Countdown... 1 dia. Quatro razões para o favoritismo Biden

Germano Almeida, autor de quatro livros sobre presidências americanas, faz na TSF uma contagem decrescente para as eleições nos Estados Unidos. Uma crónica com os principais destaques da corrida à Casa Branca para acompanhar todos os dias.

1 - AS QUATRO RAZÕES PARA O FAVORITISMO BIDEN. Joe Biden é favorito e haverá quatro grandes motivos para explicar isso. José Alberto Lemos, jornalista especializado na política dos EUA, elenca: "Em primeiro lugar, a trágica gestão que Trump fez da pandemia e que já vai em mais de 220 mil mortos nos EUA. Depois, os efeitos que a pandemia gerou na Economia. Em terceiro lugar, o facto de Trump ter apanhado o vírus foi a grande prova de como nem ele próprio se conseguiu proteger de uma ameaça séria e real. E, em quarto lugar, o comportamento. Nestes quatro anos, Trump mostrou ter um comportamento errático, agressivo, racista, "bully", insultuoso". Apesar do que aconteceu há quatro anos, José Alberto Lemos tem a convicção de que a surpresa-choque eleitoral de 2016 não se repetirá: "Creio que não. As coisas são bastante diferentes desta vez. As sondagens apontam um cenário que se revela praticamente decidido em favor da eleição Biden. Há quatro anos isso também parecia ser assim e não devemos dar como garantido. Mas o cenário é diferente. Muita gente revela saturação do estilo Trump. Muita gente censurou o comportamento de Trump na pandemia e o que disse quando saiu do hospital. Por outro lado, as sondagens desta vez, estão a prever o que há quatro anos não conseguiram antecipar, sobretudo nos estados decisivos do Midwest". José Alberto Lemos destaca ainda o bom desempenho de Biden (melhor do que Hillary há quatro anos) "em segmentos como as mulheres de instrução superior e nas zonas suburbanas".

2 - VANTAGEM TRUMP NOS HOMENS BRANCOS SEM INSTRUÇÃO. José Alberto Lemos aponta "os homens brancos sem instrução" como único segmento em que Donald Trump está claramente à frente. E reforça: "Biden tem o triplo do dinheiro de Trump, mais capacidade de recolher financiamento. Está em vantagem em quase todos os aspetos fundamentais de uma eleição presidencial americana". O experiente jornalista recorda que "Trump venceu há quatro anos por curta margem de menos de 80 mil votos em três estados" e destaca a "capacidade de Biden passar a mensagem nesses estados". José Alberto Lemos admite que "Trump ainda possa recuperar alguns votos perdidos nos últimos meses em estados em que a Economia já está a retomar", mas considera "difícil que isso possa ser suficiente para ainda chegar à reeleição". O exemplo de 2016 lembra-nos que uma eleição presidencial americana, sobretudo num cenário de polarização como o que vivemos, está sempre em aberto. Mas um olhar para os fundamentais desta corrida indicam-nos que Joe Biden é favorito.

UMA INTERROGAÇÃO: Que fator será mais determinante na decisão final dos eleitores americanos?

ESTADOS DECISIVOS

CNN Poll (23 a 30 out)

WISCONSIN: Biden 52-Trump 44

MICHIGAN: Biden 53-Trump 41

CAROLINA DO NORTE: Biden 51-Trump 45

ARIZONA: Biden 50/Trump 46

*autor de quatro livros sobre presidências americanas