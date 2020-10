America Countdown... 12 dias. Foco na Pensilvânia e interferências externas

Germano Almeida, autor de quatro livros sobre presidências americanas, faz na TSF uma contagem decrescente para as eleições nos Estados Unidos. Uma crónica com os principais destaques da corrida à Casa Branca para acompanhar todos os dias.

1 - FOCO NA PENSILVÂNIA. Se tivermos que apontar o mais decisivo de todos os estados decisivos, talvez seja a Pensilvânia. Se Biden ganhar lá, quase de certeza será Presidente. Se Trump ganhar lá, fica com a reeleição facilitada, mas não garantida. Acima de tudo, se Trump perder na Pensilvânia, praticamente compromete as contas para um segundo mandato. Ora, nas últimas 50 sondagens feitas naquele importante estado da "Rust Belt", Biden aparece à frente em 48, Trump em apenas uma, com um empate. O democrata já chegou a ter perto de dez pontos de vantagem, tem agora 5 pontos de avanço na sondagem The Hill/HarrisX para a Pensilvânia, 4 pontos na sondagem Reuters/Ipsos. Já agora, Joe nasceu em Scranton, Pensilvânia. É visto pelos eleitores do estado como um dos seus. E Hillary não era.

2 - INTERFERÊNCIAS EXTERNAS. A Microsoft desmantelou uma "massiva operação de pirataria informática" que poderia afetar "dramaticamente" infraestruturas relacionadas com o processo eleitoral norte-americano. De acordo com a tecnológica norte-americana, o "Trickbot" (poderoso vírus malware usado para pirataria informática) era o instrumento utilizado para "vários ciberataques", incluindo um conjunto de potentes "ransomware". A Microsoft obteve autorização judicial de um tribunal federal norte-americano para desativar o endereço IP associado aos servidores "Trickbot" e articular com as empresas de telecomunicações de diversos países de modo a travar a ameaça. A ação da Microsoft coincide com uma ofensiva do US Cyber Command para conter a ameaça cibernética nas eleições norte-americanas de 3 de novembro. Um relatório produzido pela Microsoft sobre o "Trikbot" especifica que espalhe o Ryuk ransomware. Especialistas de segurança apontam que o Ryuk tem vindo a atacar 20 organizações por semana. Mas o "Trickbot" também foi usado, nos últimos meses, para espalhar emails falsos e com conteúdo propositadamente erróneo, contendo "malware" que tentou ludibriar utilizadores com mensagens relacionadas com o "Black Lives Matter" e a pandemia Covid-19. A Microsoft afirma que o "Trickbot" infetou mais de um milhão de computadores em todo o mundo, desde 2016, e que os piratas informáticos que o utilizaram terão atuado a mando de "governos e organizações criminosas", ainda que as respetivas identidades permaneçam ambíguas.

UMA INTERROGAÇÃO: Que peso terão nos resultados finais as interferências externas?

OS PRIMEIROS 5 PRESIDENTES DOS EUA (1789-1825)

1 - George Washington (1789-1797) Vice-Presidente: John Adams

Partido: sem filiação

Primeiro Presidente dos Estados Unidos da América. General, liderou as forças Patriot na Guerra da Independência. Presidiu à Convenção Constitucional de 1787, que viria a estabelecer a Constituição americana e o governo federal. Nascido em Popes Creek, Virgínia, viria a morrer em Mount Vernon, com 67 anos.

2 - John Adams (1797-1801) Vice-Presidente: Thomas Jefferson

Partido: Federalista

Advogado, diplomata, escritor e Founding Father. Foi o líder da Revolução Americana que garantiu a independência em relação à Grã-Bretanha e foi o primeiro vice-Presidente dos EUA. Autor da Constituição de Massachussets (1780), uma das principais inspirações para a Constituição americana, e dos "Pensamentos sobre o Governo", escrito na primavera de 1776.

3 - Thomas Jefferson (1801-1809) Vice-Presidentes: Aaron Burr / George Clinton

Partido: Democrático-Republicano

Diplomata, advogado, arquiteto, filósofo e um dos Founding Fathers. Autor da Declaração de Independência. Proponente da democracia, do republicanismo, dos direitos individuais. Foi o primeiro Secretário de Estado dos EUA, durante a presidência de George Washington.

4 - James Madison (1809-1817) Vice-Presidente: Elbridge Gerry

Partido: Democrático-Republicano

Diplomata, expansionista, filósofo. Pai da Constituição americana e da Bill of Rights, um dos Founding Fathers de referência. Um dos autores dos "Federalist Papers" e fundador do Partido Democrático-Republicano.

5 - James Monroe (1817-1825) Vice-Presidente: Daniel Tompkins

Partido: Democrático-Republicano

Advogado, diplomata, Founding Father e último Presidente da "dinastia da Virgínia". Autor da "doutrina Monroe", que se opunha ao colonialismo europeu na América. Antes de ser Presidente, foi governador da Virgínia, senador e embaixador em Londres e em Paris.

*autor de quatro livros sobre presidências americanas