America Countdown... 13 dias. Tenha paciência, dr. Fauci

Germano Almeida, autor de quatro livros sobre presidências americanas, faz na TSF uma contagem decrescente para as eleições nos Estados Unidos. Uma crónica com os principais destaques da corrida à Casa Branca para acompanhar todos os dias.

1 - TENHA PACIÊNCIA, DOUTOR FAUCI. Anthony Fauci é, nos dias que correm, uma das pessoas mais credíveis e respeitadas da América. Donald Trump tem tido, ao longo destes sete meses de pandemia, uma relação ambígua com o epidemiologista-chefe da task force que apoia o Governo americano: muitas vezes tem-no colocado na posição de ser demasiado prudente no que toca às medidas sanitárias, noutras tem-no avalizado. Isso revela também o discurso paradoxal de Trump durante a pandemia: começou por desvalorizar, chegou a estar perto de negar, agora assume o problema, mas insiste em desdenhar quem toma as devidas precauções (Joe Biden que o diga). Com isso, Trump consegue energizar parte da sua base negacionista - mas também conseguirá gerar empatia de uma parte do eleitorado que acusa cansaço em relação à pandemia e a procedimentos como o uso da máscara. Isso é uma coisa. Outra é utilizar de forma abusiva a imagem e declarações do dr. Fauci em anúncios de campanha. Trump pôs Fauci a lançar elogios rasgados no combate à pandemia... mas não era para o candidato-Presidente. Era mesmo para os profissionais de saúde na frente de combate. As declarações foram descontextualizadas e no vídeo parece que Fauci está a desfazer-se em encómios sobre Trump. "Abuso e mentira!", acusou Fauci, indignado. Mas a campanha Trump não retirou Fauci do vídeo. E, dias depois de tentar apontar Fauci como um exemplo, mesmo que de forma abusiva, Trump mudou radicalmente e insultou o respeitado infeciologista por dizer a verdade. Acusou-o de "estar lá há 500 anos", tentou atirar-lhe as culpas para os falhanços da gestão da pandemia. "É um desastre", disse Trump sobre Fauci. "As pessoas estão fartas de ouvir o Fauci e todos esses idiotas. Todos os dias que ele vai à televisão, há sempre uma bomba. Mas haveria uma bomba ainda maior, se o despedissem. Mas o Fauci é um desastre". Isto é o Presidente dos EUA a falar sobre o mais respeitado membro da task force que combate a pandemia. Sim, é preciso mesmo muita paciência, dr. Fauci.

2 - "CRIMINOSOS!" Crescem os sinais de desespero da campanha Trump. Donald, ontem, à chegada ao Arizona, para um jornalista que o questionou ainda na pista em que o Presidente acabara de aterrar: "Biden é um criminoso. Um criminoso! Há muitos anos!! E você é um criminoso por não reportar isso!! Você e os media!!! Biden é criminoso e os media são criminosos!!!" Mais uma vez: pode render junto da base fanática. Tenho muitas dúvidas de que este tom, este registo, este desligamento total da realidade colha perante os indecisos (que são poucos) e junto do eleitorado menos polarizado. Entre a energização pelo ódio e a raiva e o custo que isso pode ter na saturação de segmentos que ainda podem mudar o seu voto até 3 de novembro, veremos qual será o saldo de ganhos e perdas desta nova investida furiosa e conspirativa do candidato à reeleição.

UMA INTERROGAÇÃO: Será que as críticas aos media vão voltar a colar?

SONDAGEM | Pensilvânia: Biden 49-Trump 45 (Reuters/Ipsos, 13/19 out)

*autor de quatro livros sobre presidências americanas