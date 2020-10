America Countdown... 23 dias. Isto não é 2016

© AFP

1 - DEBATE CANCELADO. Afinal não há debate em Miami: a Comissão Independente que promove os debates presidenciais decidiu cancelar o segundo duelo Trump/Biden, previsto para dia, 15, depois da recusa de Trump em aceitar o modelo virtual. Em princípio continua o debate de dia 22, que em vez de ser o terceiro será o segundo, mas se manterá como último duelo Trump/Biden. A campanha Trump ainda tentou uma calendarização para 29 do debate cancelado, em modelo clássico, mas Biden não aceitou. Perde Trump, que estando muito atrás nas sondagens precisa de todas as oportunidades para virar o jogo. Isto ainda está em aberto, mas com diferenças próximas dos 10 pontos nos estados do Midwest, só mesmo um (grande) "Game Change" nos próximos 10 a 14 dias Trump poderá ainda sonhar com a reeleição. Mas pode acontecer, claro. Sobretudo nesta eleição tão imprevisível.

2 - ISTO NÃO É 2016. Há uma tendência, relativamente normal, de se comparar com o que aconteceu há quatro anos. "O Biden está à frente nas sondagens, mas vai acabar por ser Trump a ganhar", diz muita gente, sem ter que pensar muito. Pensemos então um pouco mais atentamente: em 2016 Trump vinha de fora e prometia acabar com o "establishment". E tinha como rival a cara do "establishment": Hillary Clinton, Primeira-dama por oito anos, senadora por outros oito, secretária de Estado por quatro. Em 2020, Trump é Presidente há quatro anos, geriu pessimamente a maior pandemia num século, agravou feridas de um país cada vez mais dividido, tem muito mais desemprego do que quando tomou posse e nunca teve mais de metade do país ao seu lado. Há quatro anos no poder, fica difícil manter discurso populista, embora esteja a tentar fazê-lo. Biden tem menos anticorpos que Hillary, não gera tanta aversão, lidera folgadamente as sondagens. 2020 não é 2016.

UMA INTERROGAÇÃO: O que será idêntico e o que será diferente nas eleições de 2016 e 2020?

ESTADOS DECISIVOS

Arizona: Biden 50-Trump 46 (PPP, 4/5 out)

Florida: Biden 49-Trump 45 (Reuters/Ipsos, 29 set/7 out)

Nevada: Biden 48-Trump 42 (NYT/Siena, 2/6 out)

Minnesota: Biden 48-Trump 42 (Star Tribune/Mason Dixon, 21/23 set)

*autor de quatro livros sobre presidências americanas