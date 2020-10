America Countdown... 30 dias. E, de repente, tudo muda

Germano Almeida, autor de quatro livros sobre presidências americanas, faz na TSF uma contagem decrescente para as eleições nos Estados Unidos. Uma crónica com os principais destaques da corrida à Casa Branca para acompanhar todos os dias.

1 - E, DE REPENTE, TUDO MUDA. O debate foi horrível, Trump está 13 pontos atrás nas sondagens (54/41, CNBC/Change Research, 29/30 setembro), era preciso que algo de muito impactante acontecesse para virar o jogo. Aconteceu. O Presidente e a Primeira Dama estão infetados com o coronavírus, deram positivo, depois de terem estado em contacto com a assessora Hope Hicks, que se tinha sentido mal e também está infetado. Trump está no grupo de risco, tem 74 anos, tem peso a mais. Ficará de quarentena duas semanas, metade do tempo que falta para a eleição. O fim da quarentena bate exatamente em cima do segundo debate Trump/Biden (15 de outubro, em Miami), que no mínimo passa a estar em risco. O Presidente que desvalorizou a ameaça da pandemia está infetado. Já tinha acontecido com Bolsonaro. Aconteceu também com o PM Boris Johnson, um caso diferente. E agora? Agora o jogo vira. Esperava-se que Trumpi fizesse campanha muito presencial e Biden uma campanha virtual. Nos próximos dias talvez seja ao contrário: Trump em casa, Biden a bater à porta dos eleitores indecisos dos estados indecisos (já tinha mudado de estratégia há dois anos). Trump está atrás nas sondagens, mas não devemos descurar o efeito de compaixão que algum eleitorado tem em relação a candidatos sob inesperadas fragilidades. Para lá de tudo isso, é mais um motivo para acharmos que esta é mesmo a eleição da pandemia.

2 - A VULNERABILIDADE DO ELEITORADO BIDEN. Joe Biden tem um eleitorado tendencialmente maioritário (muito pelo que foi explicado acima e também porque há mais americanos a desejar que Trump não faça um segundo mandato do que os que desejam que esse segundo mandato ocorra). Mas é também um eleitorado mais vulnerável. Trump tem um eleitorado mais fixo, fiel e mobilizado: 97% de quem diz nas sondagens que tenciona votar Trump pretende fazê-lo "por Trump"; com Biden isso só acontece como 70%. O principal motivo de muitos possíveis votantes Biden não é o candidato mas o desejo de impedir a vitória do adversário. Depois, a vulnerabilidade tem a ver com a forma de votar. Os eleitores Trump tencionam fazê-lo, maioritariamente, de forma presencial. Temem menos o coronavírus e têm mais ligação aos locais de votos. Uma parte significativa do eleitorado Biden conta votar à distância, por correio - e isso implica um mundo de riscos e problemas. Por fim, Biden lidera em dois segmentos que tradicionalmente votam em menor quantidade: os jovens e os mais velhos. Trump parece melhor em segmentos em idade ativa, que geralmente estão mais ligados à participação eleitoral.

UMA INTERROGAÇÃO: Que efeitos eleitorais terá o teste positivo à Covid-19 por parte de Donald Trump?

UMA SONDAGEM: Biden 54-Trump 41 (CNBC/Change Research, 29/30 setembro)