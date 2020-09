America Countdown... 38 dias. O que conta a ciência e a memória curta

Germano Almeida, autor de quatro livros sobre presidências americanas, faz na TSF uma contagem decrescente para as eleições nos Estados Unidos. Uma crónica com os principais destaques da corrida à Casa Branca para acompanhar todos os dias.

1 - A CIÊNCIA APOIA BIDEN E CENSURA TRUMP. MAS SERÁ QUE ISSO CONTA ELEITORALMENTE?

Tendo em conta o que se passou em 2016 (com vários jornais conservadores, republicanos, muito à direita, a declararem apoio a Hillary por considerarem que Trump não honrava o legado do Partido Republicano), é de admitir que uma coisa é o que jornais e revistas endossam, outra é o que se passa nas urnas. Desta vez, a revista "Scientific American" apoia a candidatura de Joe Biden porque Donald Trump rejeita a ciência e teve uma resposta "desonesta e inepta" à pandemia. É a primeira vez em 175 anos que esta revista assume publicamente o apoio a um candidato presidencial na América. Mas será que isso vai contar nos eleitores dos estados decisivos? No editorial em que é feito o "endorsement", escreve-se: "Não o fazemos de ânimo leve. As provas e a ciência mostram que Donald Trump prejudicou gravemente os EUA e o seu povo - porque ele rejeita as evidências e a ciência".

2 -- MEMÓRIA CURTA E COISAS ESSENCIAIS

Nem mesmo a memória curta caracterizadora dos dias que correm, cada vez mais de espuma e menos de substância, nos pode fazer distrair do essencial. "Travel ban" a lançar o caos nos aeroportos durante semanas; saída americana do Acordo de Paris; demissões em barda na Administração (sobretudo de quem é especialmente próximo do Presidente); vassalagem a Putin em Helsínquia; diabolização do Irão e denúncia de acordo nuclear multilateral de que era peça construtiva; guerra comercial com a China baseada em política de tarifas de forma intermitente e errática, a lançar total imprevisibilidade nos mercados, criando com isso risco de recessão; "bullying" aos aliados da NATO, em total desrespeito pela tradição transatlântica; ingratidão com os aliados curdos, chave na equação para derrotar o Daesh, ignorando todos os avisos de conselheiros militares de que ainda é cedo para completar a retirada militar da Síria; ameaça aos supostos amigos europeus de nada fazer para travar o regresso dos combatentes do Daesh, na sequência do avanço turco contra os curdos; incentivo a um Brexit selvagem que colocaria o Reino Unido num caos político, económico e social e agravaria a fragilidade do projeto europeu, por mero egoísmo nacionalista de poder colher para os EUA uma parte do prejuízo da UE; chantagem sobre funcionários e US Officials que foram chamados a depor no Relatório Mueller e poderão ser intimados no "impeachment", em total desrespeito pelas regras de fiscalização e controlo dos diferentes poderes; gestão mentirosa, primeiro negacionista depois apenas incompetente, da pandemia a levar os EUA ao total descontrolo na subida do coronavírus em vários estados, revelando uma inacreditável falta de solidariedade federal (Presidente de União?).

UMA INTERROGAÇÃO: O que está a acontecer ao apoio dos latinos a Joe Biden na Florida?

TRUMP A SUBIR NA FLORIDA E NO ARIZONA / BIDEN ALARGA VANTAGENS NO MIDWEST

FLORIDA: Trump 51/Biden 47 (ABC/WP, 15 a 20 set)

ARIZONA: Trump 49/Biden 48 (ABC/WP, 15 a 20 set)

WISCONSIN: Biden 51/Trump 42 (CNBC/Change Research, 18 a 20 set)

MICHIGAN: Biden 51/Trump 43 (CNBC/Change Research, 18 a 20 set)

PENSILVÂNIA: Biden 49/Trump 45 (CNBC/Change Research, 18 a 20 set)

CAROLINA DO NORTE: Biden 48/Trump 46 (CNBC/Change Research, 18 a 20 set)