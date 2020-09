America Countdown... 40 dias. Estranha forma de Paz

Germano Almeida, autor de quatro livros sobre presidências americanas, faz na TSF uma contagem decrescente para as eleições nos Estados Unidos. Uma crónica com os principais destaques da corrida à Casa Branca para acompanhar todos os dias.

1 - ESTRANHA FORMA DE PAZ

Acordos de Paz são sempre boa notícia. E, sim, Israel assinar a paz com países árabes é também algo histórico. Em poucos meses, dois acordos mediados pela Administração Trump levaram ao reatamento de relações entre israelitas e Emiratos Árabes Unidos e agora o Bahrein. Convém, no entanto, perceber o que foi feito. A política de Trump para o Médio Oriente baseou-se, nestes quatro anos, em duas coisas: escolher a Arábia Saudita e o governo israelita de Netanyahu como grandes aliados e o Irão grande inimigo. A diabolização do Irão começou com a denúncia do Acordo Nuclear, que tinha sido a grande vitória da Administração Obama para a região, e desenvolveu-se com uma política de alianças promovidas pela Arábia Saudita junto das monarquias árabes da região e pelo isolamento de Teerão e de todos os que pudessem criar algum tipo de relação com o Irão Assim se explica o embargo ao Qatar em 2018, assim se explicam estes dois acordos. O que é que eles implicam? Que Netanyahu se comprometa a não anexar a Cisjordânia. Ora, isso é prometer não fazer algo que é considerado ilegal pela comunidade internacional. Nestes anos, sobretudo por via do Secretário de Estado Mike Pompeo, a Administração Trump estava a caminhar para a recusa a permissão dessa anexação, considerando-a legítima para Israel. Agora Trump apresenta como enorme vitória um acordo que tem como principal premissa deixar cair algo que EUA e Israel não poderiam aceitar, mas caminhavam para tal. Os grandes acordos são aqueles em que todas as partes saem a ganhar claramente, Um "acordo de paz", ainda por cima com negócios de venda de aviões de combate F-35 dos EUA aos Emiratos, não costumava ser o que estes dois são.

2 - TRUMP DESRESPEITA NORMAS ANTIPANDÉMICAS

A campanha do candidato presidencial Donald Trump violou as limitações decretadas no Estado do Nevada para as presenças em locais públicos, que não deveriam exceder 50 pessoas. Trump falou a milhares de pessoas, a maioria sem máscara, no aeroporto da pequena localidade de Minden. Quando de cima o exemplo que é exibido é este, como criticar quem, mais abaixo, não se comporta do modo mais civilizado? Será este um caminho sem retorno?

UMA INTERROGAÇÃO: Vão os acordos de paz celebrados recentemente melhorar a imagem de Donald Trump na política externa, até agora muito negativa junto do eleitorado americano?

ESTADOS DECISIVOS

FLORIDA: Biden 48/Trump 46 (CBS News/YouGov, 15 a 18 set)

PENSILVÂNIA: Biden 47/Trump 45 (Trafalgar Group, 15 a 17 set)

WISCONSIN: Biden 52/Trump 46 (ABC News/Washington Post, 8 a 13 set)

MICHIGAN: Biden 48/Trump 40 (EPIC-MRA, 10 a 15 set)