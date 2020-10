America Countdown... 5 dias. Raio-X aos programas eleitorais

Germano Almeida, autor de quatro livros sobre presidências americanas, faz na TSF uma contagem decrescente para as eleições nos Estados Unidos. Uma crónica com os principais destaques da corrida à Casa Branca para acompanhar todos os dias.

1- RAIO-X AO PROGRAMA BIDEN

Joe Biden propõe 300 mil milhões de dólares em investimento na investigação e desenvolvimento tecnológico, em áreas como o 5G e os veículos elétricos. Propõe Reforma Fiscal que aumentaria em quatro mil milhões de dólares a arrecadação fiscal, com base na eliminação quase total das "Trump Tax Cuts", o que levará a um aumento de impostos às classes média-alta e alta e às empresas. Biden acredita que, com o seu programa económico, poderá criar cinco milhões de novos empregos na indústria e na inovação. "Build Back Better" (Reconstruir Melhor) é a ideia forte da plataforma presidencial Biden. Com uma especificação para os estados da Rust Belt: "Buy American", uma versão Biden de protecionismo económico, em claro desafio ao território eleitoral de Trump 2016. Sobre a China, Biden promete manter a pressão na rivalidade comercial, mas sempre dentro das regras da OMC e do multilateralismo, abdicando assim da abordagem imprevisível da política de tarifas que Trump desenvolveu a partir de 2017. Joe quer expandir a cobertura do ObamaCare, mas sem limitar a opção privada. E quer aumentar para 15 dólares/hora o salário mínimo nacional.

2 - RAIO-X AO PROGRAMA TRUMP

Aplicar um bilião de investimento público em infraestruturas; prolongar cortes fiscais para pessoas e empresas, sendo que parte das existentes expiram no próximo mandato presidencial; cortes orçamentais nos grandes programas Medicare e Medicaid; aprofundar a oposição à China no plano comercial e tecnológico. Donald Trump volta a propor "America First" (América primeiro). As políticas restritivas na Imigração são reforçadas (fim da lotaria para o "Green Card" e fim da imigração em cadeia, baseada em ligações familiares) e está prevista a continuação da construção do muro com o México. Noutro âmbito, Trump promete, para o segundo mandato, uma segunda versão do "First Step Act", para avançar na Reforma da

Justiça e da Segurança e promete manter via de acesso à posse de armas, à luz da Segunda Emenda.

UMA INTERROGAÇÃO: Será que os programas dos candidatos vão conta alguma coisa?

OS PRESIDENTES DOS EUA ENTRE 1963 E 1989

36 - Lyndon Johnson (1963-1969) Vice-Presidente: Hubert Humphrey

Partido: Democrático

Vice-presidente de John F. Kennedy, congressista pelo Texas nas duas câmaras, líder da maioria democrata no Senado no final dos anos 50, viria a tomar posse como Presidente em condições dramáticas, após o assassinato de JFK. Deixou marca durável ao criar a Grande Sociedade, com programas federais inovadores e com o Civil Rights Act de 1964.

37 - Richard Nixon (1969-1974) Vice-Presidentes: Spiro Agnew e Gerald Ford

Partido: Republicano

Vice-presidente de Eisenhower durante oito anos, perdeu para Kennedy as eleições de 1960. Mas ganharia em 1968, aproveitando a não recandidatura do Presidente Johnson, do lado democrata. O Vietname e o "Watergate" viriam a marcar uma presidência que terminou com a própria demissão na véspera de poder ter sido afastado por "impeachment" no Senado.

38 - Gerald Ford (1974-1977) Vice-Presidente: Nelson Rockefeller

Partido: Republicano

Tomou posse após a resignação de Nixon, em ambiente muito tenso na política americana. É, até hoje, o único americano a ter sido Presidente e vice-presidente sem nunca ter sido eleito pelo Colégio Eleitoral. Perdeu as eleições de 1976 para o democrata Jimmy Carter.

39 - Jimmy Carter (1977-1981) Vice-Presidente: Walter Mondale

Partido: Democrático

Governador e senador pela Geórgia, colocou os democratas de regresso à Casa Branca, depois dos anos Nixon e Ford. Ganhou com grande margem em 1976, mas falharia a reeleição em 1980 para Ronald Reagan.

40 - Ronald Reagan (1981-1989) Vice-Presidente: George H.W. Bush

Partido: Republicano

Ator, governador da Califórnia por oito anos, foi dos Presidentes mais populares e marcantes da História da América. Voz influente do Conservadorismo americano, prometeu "uma nova manhã para América". Defensor do pequeno governo, promoveu a distensão com a URSS, na Guerra Fria, em conjunto com Gorbachov, que levaria à queda do Muro de Berlim.