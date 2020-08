America Countdown… 70 dias. Visão Biden para o "regresso da América"

Germano Almeida, autor de quatro livros sobre presidências americanas, faz na TSF uma contagem decrescente para as eleições nos Estados Unidos. Uma crónica com os principais destaques da corrida à Casa Branca para acompanhar todos os dias.

1 - A VISÃO BIDEN PARA O "REGRESSO DA AMÉRICA".

Em artigo na "Foreign Affairs", edição março/abril, o nomeado presidencial democrata aponta: "Sob quase todos os indicadores, a credibilidade e a influência dos EUA no mundo diminuíram desde que o Presidente Obama e eu deixámos funções, a 20 de janeiro de 2017. O Presidente Donald Trump menorizou, minou, enfraqueceu e alguns casos abandonou aliados fundamentais dos EUA. Deitou fora trabalho e inteligência dos nosso profissionais, diplomatas e militares. Deu força a adversários e retirou trunfos à nossa segurança nacional em desafios como a Coreia do Norte, o Irão, a Síria ou o Afeganistão e a Venezuela, com quase nada para mostrar. Lançou guerras comerciais mal preparadas, contra adversários mas também aliados dos EUA, que atingem e afetam a classe média americana. Abdicou da liderança americana e deixou de apelar à mobilização coletiva em torno de novas ameaças, sobretudo as que atingem o nosso país. Mais do que isso, ele atirou borda for a valores democráticos essenciais para o nosso país e para unificar a nossa nação. Enquanto isso, os desafios globais que os EUA têm que enfrentar (desde as alterações climáticas às migrações em massa, até à disrupção tecnológica e às doenças infeciosas) aumentaram na complexidade e na urgência, enquanto o rápido avanço do autoritarismo, nacionalismo e iliberalismo enfraqueceu a capacidade de lidarmos com tudo isso enquanto coletivo e nação. As democracias - paralisadas pelo hiperpartidarismo, manietadas pela corrupção, puxadas para baixo pela extrema desigualdade - estão a passar por um período muito difícil. A confiança na democracia institucional está a descer. O medo do Outro está a subir. E o sistema internacional que os EUA construíram com tanto cuidado e trabalho, está a deslaçar-se. Trump e outros demagogos por todo o mundo estão a aproveitar-se disso para reforçar poderes pessoais e ter ganhos políticos".

2 - REFAZER A CONFIANÇA, RESTAURAR A REPUTAÇÃO.

Se Biden suceder a Trump a 20 de janeiro 2021, que tipo de prioridades assumirá? "O próximo Presidente terá que enfrentar o mundo como ele estiver em janeiro de 2021 e pegar nas peças desfeitas será uma enorme tarefa. Terá que salvar a nossa reputação, refazer a confiança na nossa liderança, mobilizar o país

e os nossos aliados para rapidamente enfrentar os novos desafios. Não haverá tempo a perder. Como presidente, tomarei medidas imediatas para renovar a democracia americana e as suas alianças, proteger o futuro da economia americana e ter uma vez mais a América como líder do mundo. Este não é o momento para temer. Este é o momento para convocar a força e a audácia que levou este país a vencer duas guerras mundiais e a deitar abaixo a Cortina de Ferro. O triunfo da democracia e do liberalismo sobre o fascismo e a autocracia criaram o mundo livre. Mas este registo não define apenas o nosso passado. Vai definir também o nosso futuro".

UMA INTERROGAÇÃO: Será que o Indiana vai estar nos estados competitivos (como em 2008, quando Obama surpreendentemente bateu McCain naquele estado), ou Trump acabará por vencer sem dificuldades em território muito "branco" e "religioso"?

UM ESTADO: Indiana

Resultado em 2016: Trump 56,8%-Hillary 37,9%

Resultado em 2012: Romney 54,1%-Obama 43,9%

Resultado em 2008: Obama 49,9%-McCain 48,5%

Resultado em 2004: Bush 59,9%-Kerry 39,3%

(nas últimas 12 eleições presidenciais, 1 vitória democrata, 11 vitórias republicanas)

-- Indiana tem 6,7 milhões habitantes: 78,4% brancos, 4,0% hispânicos, 9,9% negros, 7,3% asiáticos; 50,7% mulheres

11 VOTOS NO COLÉGIO ELEITORAL

UMA SONDAGEM: Indiana - Trump 52-Biden 39

(Indy Politics/Change Research 10-13 abril)