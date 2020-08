America Countdown… 71 dias. Uma nova fasquia e o grande teste

Germano Almeida, autor de quatro livros sobre presidências americanas, faz na TSF uma contagem decrescente para as eleições nos Estados Unidos. Uma crónica com os principais destaques da corrida à Casa Branca para acompanhar todos os dias.

1 - OBAMA ELEVOU A FASQUIA DA CRÍTICA A UM SUCESSOR. Nunca um ex-Presidente disse algo tão grave sobre quem o sucedeu. Barack Obama no discurso da Convenção Democrata 2020 sobre Donald Trump, com a Constituição exposta em fundo: "Pôs a democracia em risco"; "Preguiçoso, incapaz de fazer o seu trabalho ou sequer de o levar a sério"; "Não cresceu na sua função nem consegue"; "Esta administração demonstrou que destruirá a nossa democracia se isso for necessário para vencer". Obama foi claro a considerar que só uma derrota de Trump em novembro pode salvar a democracia americana. "Donald Trump é o Presidente dele próprio e dos amigos". Até doeu. Barack foi, de longe, candidato presidencial que mais consenso reuniu no eleitorado depois de Reagan (basta consultar os resultados oficiais para facilmente se chegar a essa conclusão). Mas será que mantém um diagnóstico certo sobre o sentir do eleitorado?

2 - O GRANDE TESTE. Donald Trump foi eleito em 2016 com uma agenda anti-instituições. Não devia, por isso, causar surpresa que agora diminua e desenhe a importância do Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças (CDC), da Food and Drug Administration - da ciência e do saber, em geral. Os americanos têm uma escolha muito séria a fazer a 3 novembro: querem um Presidente que não os protege, que prefere a mentira, querem validar um recuo ao obscurantismo sob a capa de populismo sexy, ou querem voltar a uma normalidade decente a aposta na prudência científica, no estudo, nas instituições? Será esse o grande teste.

UMA INTERROGAÇÃO: Será que o New Hampshire pode vir a ver o único estado ganho por Hillary Clinton em 2016 que Trump arrecadará em 2020?

UM ESTADO: New Hampshire

Resultado em 2016: Hillary 47,6%-Trump 46,0%

Resultado em 2012: Obama 52,0%-Romney 46,4%

Resultado em 2008: Obama 54,1%-McCain 44,5%

Resultado em 2004: Bush 48,1%-Kerry 46,8%

(nas últimas 12 eleições presidenciais, 6 vitórias democratas, 6 vitórias republicanas)

- New Hampshire tem 1,4 milhões habitantes: 89,8% brancos, 4,0% hispânicos, 1,8% negros, 3,0% asiáticos; 50,4% mulheres

4 VOTOS NO COLÉGIO ELEITORAL

UMA SONDAGEM: New Hampshire - Biden 53-Trump 40

(University of New Hampshire 16-28 julho)