America Countdown… 78 dias. A diabolização da China vai perdurar (mesmo com um Presidente Biden)

Por Germano Almeida* 16 Agosto, 2020 • 09:50

1 - CHINA, TEMA CENTRAL. Perante a estratégia de expansão do Presidente Xi e consequente ascensão económica e de influência de Pequim, que tem vindo a reduzir a distância dos chineses para o primeiro lugar, que ainda é americano. Esse movimento gerou uma reação de Washington, com o atual presidente americano a ter escolhido para sua plataforma eleitoral uma hostilidade à China que, mesmo sem o efeito real que o eleitorado desejava, mostra comportamento de travão à ameaça que os chineses representam ao domínio americano. Este duelo vai perdurar por vários anos. Os chineses têm sobre os americanos a vantagem da população (quase cinco vezes mais), numa ironia sobre o que é percecionado pelos eleitores Trump (acham que a "ameaça" são os imigrantes) e o que acontece na realidade (o problema real nos EUA não é a pressão migratória, é o oposto, a falta de população na maior parte dos estados). Enquanto a China tem um projeto de expansão estratégico a longo prazo ("Uma Faixa, Uma Rota", a várias décadas). A China era a 11.º economia mundial no final da década de 70, a décima no final dos anos 80, a sétima no final dos anos 90, a terceira pelo final da primeira década deste século (ultrapassaria o Japão por 2009 no segundo lugar). Terminou a década 10/19 em segundo, com grande vantagem sobre o terceiro e já com pelo menos 65% do total do PIB dos EUA (o FMI prevê que termine já próximo dos 80%, se terminar o ano com 16,8 mil milhões de euros, a apenas 4,4 mil milhões dos 21,2 dos EUA). Será questão de tempo até atingir a liderança mundial. Visto doutra forma: a China duplicou a sua riqueza entre 2010 e 2019 (aumento de 112%); a América também ficou mais rica, mas desacelerou esse crescimento (subida de 30%). Olhemos para o que nos interessa mais: as relações dos dois gigantes económicos com a UE. Um terço do comércio que a União Europeia faz com o resto do mundo é com EUA e China. Mas se pelo início da década essa soma tinha os americanos com esmagadora vantagem (24% para 9% da China), os anos 10 terminam com quase paridade entre EUA e China nas suas relações comerciais com a Europa (EUA 17%/China 16%). A soma dá, nos dois casos 33% -- mas enquanto os americanos perderam 29% do seu peso relativo no total do comércio com a Europa (de 24% para 17%), os chineses dispararam 78% (de 9% para 16%), descolando, nestes dez anos, de japoneses e russos. Nesse sentido, Trump está a apostar tudo na diabolização chinesa, culpando a China pela origem da pandemia. Biden, menos hostil na parte da pandemia, mantém oposição à China na rivalidade comercial e empresarial com os EUA. Não se espere o fim da rivalidade Washington/Pequim se Joe Biden ganhar em novembro.

2 - TRAVAR A AMEAÇA. Pode até parecer racional que Trump tenha escolhido a China como o grande rival a abater pelos americanos, dentro da lógica de tornar "a América grande outra vez". Tendo em conta o modo como os chineses se comportaram na última década, desrespeitando regras da OMC e depreciando artificialmente a sua moeda para obter vantagem nas trocas comerciais, até faria algum sentido compensar esse desvio chinês com uma guerra comercial. Sucede que a guerra de tarifas contra Pequim tem efeito recessivo que faz ricochete nos Estados Unidos, pelo simples facto dos EUA serem o país mais dependente da evolução do comércio internacional no global. O investimento chinês nos EUA caiu 90% nos 12 meses anteriores à pandemia, pelas ondas de choque da guerra comercial iniciada por Trump contra Pequim. Guo Ping, chairman da Huawei, avisou em Lisboa, na Web Summit 2019: "Seria melhor que não houvesse a hostilidade americana. Mas teremos que saber lidar com ela. Estamos a caminhar para um mundo de duas vias tecnológicas, dois sistemas, duas grandes plataformas. Se não pudermos caminhar em conjunto, caminharemos em paralelo. Não vamos parar". O comportamento errático de Trump dá mensagens contraditórias aos mercados e às empresas, que só um armistício durável poderá sarar. Os chineses precisam quatro vezes mais dos americanos que o contrário entre o que compram e o que vendem - mas as duas partes precisam uma da outra para continuarem a crescer como os dois gigantes do comércio internacional. A tendência da década que agora começa será a de que a China continue a reduzir a diferença para os EUA - sendo que em áreas como a Inteligência Artificial até estará a liderar. Não é impossível que pelo final desta década estejamos a anunciar ultrapassagem da China em relação aos EUA em PIB - mas ainda não em PIB per capita (é mais de seis vezes superior nos EUA, 60.000 dólares, que na China, 9.000; mas há uma década essa diferença era superior a dez -- 48.375 nos EUA, 4560 na China; os chineses quase duplicaram o PIB p/capita em dez anos) e muito menos em índices como Conhecimento (18 das 20 melhores universidades americanas continuam a ser americanas, as outras duas são inglesas, nenhuma é chinesa). O nosso mundo continuará a ser "americano" por mais algumas décadas nas referências culturais, no consumo de entretenimento. Mas a década que iniciou com o abalo da pandemia poderá ditar a vitória da China nas empresas, no investimento e no crescimento da riqueza. Mesmo que continuemos a não compreender a mentalidade de controlo e de anulação do indivíduo que Pequim exerce sobre quem lá vive.

UMA INTERROGAÇÃO: Em que medida um Presidente Biden será diferente do estilo Trump no modo americano de lidar com a ascensão chinesa?

UM ESTADO: Illinois

Resultado em 2016: Hillary 55,8%-Trump 38,8%

Resultado em 2012: Obama 57,6%-Romney 40,7%

Resultado em 2008: Obama 61,9%-McCain 36,8%

Resultado em 2004: Kerry 54,8%-Bush 44,5%

(nas últimas 12 eleições presidenciais, 7 vitórias democratas, 5 vitórias republicanas - AS ÚLTIMAS 7 FORAM DEMOCRATAS)

O Illinois tem 12,7 milhões habitantes: 60,8% brancos, 17,8% hispânicos, 14,6% negros, 5,9% asiáticos; 50,9% mulheres

20 VOTOS NO COLÉGIO ELEITORAL

UMA SONDAGEM: Illinois não se fizeram ainda sondagens para a eleição presidencial no Illinois | o modelo preditivo da Economist prevê mais de 99% de probabilidade de vitória Biden no Illinois

*autor de quatro livros sobre presidências americanas