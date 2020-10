America Countdown... 8 dias. Leiam o almirante

Germano Almeida, autor de quatro livros sobre presidências americanas, faz na TSF uma contagem decrescente para as eleições nos Estados Unidos. Uma crónica com os principais destaques da corrida à Casa Branca para acompanhar todos os dias.

1 - LEIAM O ALMIRANTE

William McRaven foi o almirante que supervisionou a operação que liquidou Osama bin Laden. Em artigo eloquente no Wall Street Journal, faz retrato comprometedor da herança Trump e lança em título: "Biden fará com que a América lidere de novo" (Biden Will Make America Lead Again). "O mundo deixou de olhar para a América como um exemplo. Assistiram à nossa demissão, à nossa falta de respeito e à nossa abordagem transacional de questões globais. Viram-nos rasgar acordos que assinámos, deixar os nossos aliados deixados à sua sorte e a cortejar ditadores e déspotas. Viram a nossa incompetência em enfrentar a pandemia e os fogos. Viram-nos a cair numa profunda injustiça social. Deixaram de nos ver como líderes de referência, porque viram a nossa inépcia e o nosso desdém pela civilidade. Mas sem a liderança Americana o mundo será mesmo transformado - só que não do modo que esperávamos. Tudo isto pode mudar em novembro. Precisamos de um Presidente que perceba a importância da liderança americana, em casa e lá fora. Precisamos de um líder íntegro que preze a decência e o bom senso e que esse respeito reflita os valores que esperamos ver num Presidente dos EUA. Precisamos de um presidente para todos os americanos, não só para metade da América".

2 - UMA HISTÓRIA DE SOFRIMENTO E SUPERAÇÃO

Joe Biden tem uma história de vida singular. A dor tremenda que viveu dias depois de ter sido eleito, aos 29 anos, para o Senado dos EUA (e ainda antes de tomar posse) definiu todo o seu percurso. Joe perdeu a mulher, Neilia, e a filha, Naomi, num acidente de automóvel. No carro seguiam as duas e ainda os filhos Hunter e Beau (que viria a morrer em 2015, com 46 anos, vítima de cancro no cérebro). Joe estava a montar o seu gabinete em Washington. A irmã Valerie recebeu um telefonema. Pela cara com que a irmã reagiu ao que ouvia, o futuro senador percebeu o que estava a acontecer. O seu percurso no Capitólio começava da forma mais trágica possível: prestou juramento no hospital, com os filhos a recuperarem de lesões graves. Decidiu ir todos os dias de comboio de Washington DC para casa, em Wilmington, Delaware. Com o

passar dos anos isso foi moldando a "marca Biden": alguém profundamente empático, que consegue perceber o sofrimento do outro. Ora, isso é fundamental para perceber o momento atual da corrida: ao contrário de Hillary, vista como "da elite" e "desligada da realidade", e agora também de Trump, visto por muitos segmentos como um Presidente que não soube perceber o sofrimento causado pela pandemia, Joe é visto como "um tipo normal que também tem problemas como nós".

UMA INTERROGAÇÃO: Será que a história de vida de Joe Biden vai ajudá-lo a aproximar-se dos eleitores do Midwest?

OS PRESIDENTES DOS EUA ENTRE 1881 E 1901

21 - Chester Arthur (1881-1885) Vice-Presidente: vaga não preenchida durante o mandato

Partido: Republicano

Advogado, assumiu a presidência dois meses após o assassinato de James Garfield. Promoveu o renascimento da Marinha americana e vetou a primeira versão do Chinese Exclusion Act, alegando que a proposta de banir por 20 anos a imigração chinesa nos EUA violava o que estava consagrado no Tratado de Burlingame, mas aceitou uma segunda versão, que reduziu essa exclusão para dez anos.

22 - Grover Cleveland (1885-1889) Vice-Presidente: Thomas Hendricks

Partido: Democrático

O único Presidente da história americana que assumiu o cargo em dois mandatos não consecutivos (22.º e 24º Presidente). Ganhou o voto popular em três eleições seguidas (1884, 1888 e 1892), mas na eleição do meio perdeu o Colégio Eleitoral para Benjamin Harrison. Foi um democrata bem-sucedido eleitoralmente numa era dominada pelos republicanos.

23 - Benjamin Harrison (1889-1893) Vice-Presidente: Levi Morton

Partido: Republicano

Neto de William Henry Harrison, nono Presidente dos EUA e bisneto de Benjamin Harrison V, Founding Father que assinou a Declaração de Independência.

24 - Grover Cleveland (1893-1897) Vice-Presidente: Adlai Stevenson I

Partido: Democrático

Voltou à Presidência quatro anos depois de ter deixado o cargo. Antes de chegar ao mais alto posto da Nação americana, foi governador de Nova Iorque. Promoveu, no segundo mandato, uma Reforma das Tarifas e alargou direitos de voto.

25 - William McKinley (1897-1901) Vice-Presidentes: Garrett Hobart e Theodore Roosevelt

Partido: Republicano

Assassinado no último ano do seu mandato. Liderou a nação na guerra com Espanha, impôs tarifas para proteger a indústria americana e optou pelo estalão ouro para rejeitar a política monetária expansionista da "free silver".