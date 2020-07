America Countdown... 99 dias. O inverno pode sempre chegar

Germano Almeida, autor de quatro livros sobre presidências americanas, faz na TSF uma contagem decrescente para as eleições nos Estados Unidos. Uma crónica com os principais destaques da corrida à Casa Branca para acompanhar todos os dias.

1 - DE MCCAIN A TRUMP, COMO UM PARTIDO PODE PERVERTER A SUA DIGNIDADE EM POUCOS ANOS

Como é que o GOP (Grand Old Party) passou de McCain a Trump numa década? Como é que o GOP não se indigna com o agitar da possibilidade de Trump não vir a aceitar pacificamente uma derrota? Será que no Partido Republicano já ninguém tem memória do extraordinário discurso de concessão de John McCain na noite de 4 de novembro de 2008? O que levará um partido fundacional para o sistema político americano, que produziu presidentes como Lincoln, Teddy Roosevelt, Eisenhower, Reagan ou Bush pai, a aceitar ficar para sempre colado ao miserável legado de Donald Trump? À sua falta de respeito pelas instituições, à sua falta de civilidade, à sua falta de amor pela verdade, à sua forma insultuosa de tratar adversários e até aliados? À sua irresponsável ameaça de não aceitar resultados eleitorais, atirando para a lama a estabilidade eleitoral e política de um país que deveria ser uma referência de democracia? Como? Há um ano, no funeral do seu pai, Meghan McCain, referia, em óbvia contraposição a Trump: "A América de John McCain não precisa de ser grande outra vez - porque nunca deixou de ser grande". Os Estados Unidos vão sobreviver a um presidente indigno do "fardo glorioso" ("a glourious burden") que carrega. Mas o modo como os norte-americanos escolherão ver-se livres deste gigantesco embaraço definirá o grau da grandeza que resta à "nação indispensável". Só correrá bem se forem os eleitores a fazê-lo. E não é certo que se espere final feliz para esta história tão inesperada.

2 - O INVERNO PODE SEMPRE CHEGAR

Há precisamente cinco anos, no lançamento para a corrida presidencial de 2016, a revista TIME fez capa com George W. Bush e Bill Clinton, os dois antecessores de Barack Obama a anteciparem um 2016 que parecia ter tudo para ser o ano da entronização de Hillary Clinton. Mal sabiam que, nesse "Game of Thrones" (ideia escolhida para a manchete), afinal o que estaria para vir era mesmo um inverno trumpiano que tão mal tem feito à democracia americana. "Winter is Coming" é sempre um título escondido que só não virá à tona se puxarmos pelo melhor de nós -- em vez de permitirmos que os piores fantasmas nos atormentem. Depende de todos.

UMA INTERROGAÇÃO: Vai Donald Trump ter capacidade, caso obtenha um segundo mandato presidencial, de formar uma administração com elementos credíveis como os generais Jim Mattis e HR McMasterou Rex Tillerson e Nikki Haley, que ainda conseguiu congregar na primeira fase da sua presidência (mas foi perdendo, com estrondo, restando-lhe um governo fraco e mal preparado)?

UM ESTADO: Wisconsin.

Resultado em 2016: Trump 47,2%-Hillary 46,6%

Resultado em 2012: Obama 52,8%-Romney 45,9%

Resultado em 2008: Obama 56,9%-McCain 42,3%

Resultado em 2004: Kerry 49,7%-Bush 49,3%

-- O Wisconsin tem 5,8 milhões de habitantes: 87% brancos, 7% hispânicos, 6,7% negros, 3% asiáticos; 50,2% mulheres

10 VOTOS NO COLÉGIO ELEITORAL

UMA SONDAGEM: Wisconsin -- Biden 50/Trump 42

(Gravis, 22-23 julho)