America Countdown... dia eleitoral. Argumentos finais

Germano Almeida, autor de quatro livros sobre presidências americanas, faz na TSF uma contagem decrescente para as eleições nos Estados Unidos. Uma crónica com os principais destaques da corrida à Casa Branca para acompanhar todos os dias.

1 - ARGUMENTOS FINAIS: JOE BIDEN. Fez uma campanha pragmática, sem grandes rasgos, mas focada no objetivo essencial. Sabe que não tem o brilho inspirador de Barack Obama nem a preparação de "boa aluna" de Hillary Clinton. Sabe que o seu tempo, numa situação normal, já teria passado. Cometeu uma "gaffe" comprometedora na primeira corrida à nomeação (1988), ao plagiar quase por completo um discurso do britânico Neil Kinock. Nunca chegou a ter hipóteses reais de obter a nomeação na segunda tentativa, em 2008, ano de um dos duelos mais notáveis na história das nomeações presidenciais na América: Obama vs Hillary. Mas foi construindo, em mais de três décadas, percurso sólido e de prestígio no Senado americano, num tempo de política clássica e de consensos bipartidários. Construiu alianças que ainda hoje duram, foi negociador. Não é estimulante, mas também não assusta. E isso, nesta corrida, pode ser uma fórmula vencedora. Joe aproveitou a boleia da História quando Barack Obama viu nele, em 2008, o "running mate" ideal para sossegar o eleitorado branco do Midwest. Foi, por oito anos, um vice-presidente sólido, confiável, que geriu bem as negociações com o outro lado da barricada em temas como o orçamento, o evitar do "shutdown", os votos para o ObamaCare. Tudo isso lhe está, agora, a valer uma possível chegada à Presidência quase com 78 anos. Se isso acontecer será, de muito longe, o mais velho Presidente eleito dos EUA (será mais velho do que Ronald Reagan no último ano do segundo mandato). Geriu a pressão da ala esquerda, deu só um minuto a Alexandria Ocasio-Cortez na Convenção Democrata, pacificou a retórica de Bernie Sanders e Elizabeth Warren (dois líderes com cartel na esquerda americana, com quem soube dialogar sem cortar pontes mas também ficar refém de propostas que não se enquadram no "core" do que é a sociedade americana). Num tempo de excessiva valorização dos extremismos, uma possível vitória de Joe Biden será a prova de que ainda é possível acreditar na prevalência do bom senso como máximo denominador comum.

2 - ARGUMENTOS FINAIS: DONALD TRUMP. Tomou o Partido Republicano de assalto, identificando as vulnerabilidades ideológicas e identitárias já verificadas nos anos de oposição nos dois mandatos Obama, com o fenómeno Tea Party (uma espécie de contestação ao sistema a minar o próprio sistema). Transformou a plataforma globalista e pelo comércio internacional do conservadorismo americano numa proposta anti-imigração, agressiva em relação ao outro, pelas tarifas contra o comércio aberto, identitária, populista, anti-multilateralista e contra as grandes organizações internacionais. Depois de Obama ter representado o melhor da América na Casa Branca (diversa, aberta, pluralista, inclusiva e globalista), Trump explorou os piores sentimentos (que sabia também existirem nos eleitores): egoísmo, receio de abertura, expiação de culpas com apontar de erros aos outros. Donald Trump nunca assume erros, nunca pede desculpa. A culpa é sempre dos outros: adversários ou até aliados, pessoas com quem trabalhou de perto (e que agora dizem dele o que Maomé não disse do toucinho). Energizou os evangélicos, os brancos pouco qualificados, os suburbanos. Mas isso é pouco para um Presidente de um país como a América. Nunca procurou unir, explorou o ódio e a divisão, foi um Presidente de Desunião e não de união (como lhe competia ser), ao ser muito pouco solidário com os governadores democratas em momentos como os fogos terríveis, os confrontos raciais ou a crise pandémica. Se ganhar perpetuará um estilo que ameaça os pilares da democracia americana. Se perder ameaça não aceitar os resultados e promete atiçar o seu povo para as ruas. Mas se perder sabe que sairá e não se acredita que queira passar pela figura de obrigar os militares a tirá-lo à força da Sala Oval. Não fará o favor aos seus inimigos de permitir que essa fotografia ocorra. Mas até conceder pode ocorrer uma batalha judicial violentíssima, que pode durar semanas e ameaça gerar confrontos violentos nas ruas (quem sabe até com sangue). Mas a América prevalecerá. Mesmo depois de quatro anos de um Presidente inaceitável - que demasiada gente passou a aceitar com desconcertante rapidez.

UMA INTERROGAÇÃO: Vai a sociedade americana conseguir sair com um mínimo de coesão nacional?

SONDAGENS NACIONAIS FINAIS

NBC NEWS/Wall Street Journal: Biden 52-Trump 42

RASMUSSEN REPORTS: Biden 49-Trump 46

FOX NEWS: Biden 52-Trump 44

THE HILL/HARRISX: Biden 49-Trump 45

IBD/TIPP: Biden 50-Trump 44

ECONOMIST/YOUGOV: Biden 53-Trump 44

EMERSON: Biden 50-Trump 45

USA TODAY/SUFFOLK: Biden 52-Trump 44

REUTERS/IPSOS: Biden 52-Trump 42

CNN POLL: Biden 54-Trump 42

