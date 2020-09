America Countdown...56 dias. "O Trump não vai aceitar"

Germano Almeida, autor de quatro livros sobre presidências americanas, faz na TSF uma contagem decrescente para as eleições nos Estados Unidos. Uma crónica com os principais destaques da corrida à Casa Branca para acompanhar todos os dias.

1 - "O TRUMP NÃO VAI ACEITAR". Todos os sinais apontam para que Donald Trump não pretenda abandonar o poder de forma pacífica. E, sim, o Presidente tem a capacidade de colocar milhões de apoiantes seus a acreditar que foram "roubados e enganados", caso perca nas urnas, sobretudo se a diferença não for muito significativa. Mas calma: os EUA têm leis, têm regras, têm tribunais e, no limite, têm militares com forte pendor institucional, que certamente tratarão de assegurar que quem ganhar as eleições venha a poder tomar posse com a normalidade possível. Incrível como o "bully" de Trump consegue incutir em tanta gente a ideia de que "aconteça o que acontecer, ele vai acabar por continuar lá". Mesmo que o cenário lhe seja tão desfavorável, tanto a nível pandémico como económico. Mesmo que todas as sondagens deem a eleição a Joe Biden. Sejamos racionais: Donald Trump não é a Comissão Eleitoral, é só um candidato em forma de Presidente-incumbente. Pode lançar a confusão. Pode criar problemas. Pode instigar a divisão e o ódio (foi sempre isso, de resto). Mas se perder vai sair. Se ganhar vai continuar. "Keep it simple" e "back to basics", mesmo que isso pareça complicado. Os Estados Unidos continuam a ser um grande país e um grande sistema. Vamos com calma.

2 - APERTEM OS CINTOS. Dito o essencial, é claro que há fortes hipóteses de haver problemas. Trump, que foi eleito à rente em três estados, nunca aceitará tranquilamente um cenário oposto, o de perder por muito pouco. É outro ponto em que se vê como é mais fácil ser-se um "bully" populista, em vez de ser um líder responsável. Esqueçam 2008, quando John McCain fez um notável discurso de concessão, numa mistura de pena por ter perdido com orgulho por ser americano e ver alguém como Barack Obama ser eleito Presidente. Uma década depois, quase tudo ficou pior no ambiente político, social e mediático nos EUA. Quando se escolhe alguém como Donald Trump para Presidente, não se espere elevação. Há que prever baixo nível e divisão. Apertem os cintos: nos próximos 56 dias vai valer quase tudo.

UMA INTERROGAÇÃO: Que percentagem do "universo Trump" vai ser sensível ao argumento da "fraude eleitoral" se o seu candidato perder?

UM ESTADO: Colorado

Resultado em 2016: Hillary 48,2%-Trump 43,3%

Resultado em 2012: Obama 51,5%-Romney 46,1%

Resultado em 2008: Obama 53,7%-McCain 44,7%

Resultado em 2004: Bush 51,7%-Kerry 47,0%

(nas últimas 12 eleições presidenciais, 8 vitórias republicanas, 4 vitórias democratas)

- O estado do Colorado tem 5,8 milhões habitantes: 67,7% brancos, 21,5% hispânicos, 4,8% negros, 3,5% asiáticos; 50,9% mulheres

9 VOTOS NO COLÉGIO ELEITORAL

UMA SONDAGEM: Colorado | Biden 52-Trump 39

(Morning Consult, 17-26 julho)

*autor de quatro livros sobre presidências americanas.