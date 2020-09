America Countdown...60 dias. Mensagens de Deus e presidentes falhados

Germano Almeida, autor de quatro livros sobre presidências americanas, faz na TSF uma contagem decrescente para as eleições nos Estados Unidos. Uma crónica com os principais destaques da corrida à Casa Branca para acompanhar todos os dias.

1 - UMA MENSAGEM DE DEUS PARA A PRESIDÊNCIA TRUMP

Os Estados Unidos têm apenas 4% da população mundial mas 26% do total de infetados COVID no mundo - e 22% do total de mortes. O estado da Florida, se fosse um país, era o quarto no mundo com mais infetados declarados. A gestão desastrosa da atual administração americana no modo como primeiro negou, depois desdenhou e mais tarde minimizou a pandemia terá o seu peso na eleição de novembro. Mas a verdade é que Donald Trump tem conseguido suster o essencial da sua base, mesmo em estados em que a pandemia tem tido grandes aumentos. Como é que isto é possível? Tentar compreender a lógica da argumentação trumpiana pode ajudar. Há dias, Trump lançou junto dos seus apoiantes a ideia de que "a COVID-19 será um teste que Deus criou para testar" a sua presidência. Fora daquele ambiente em que a razão e as evidências há muito ficaram de lado, essa ideia parece apenas ridícula. Mas no universo trumpiano soa a perfeitamente normal.

2 - "NÃO VOLTEM A CONTRATAR UM PRESIDENTE FALHADO"

Mike Bloomberg, oitavo americano mais rico (Donald Trump é só o 275.º), não se revelou um bom candidato presidencial. Nas primárias democratas foi uma desilusão: o que lhe sobrou em dinheiro para anúncios faltou-lhe em eloquência e eficácia discursiva. Mas Mike escreve muito melhor do que fala e, em artigo publicado na... Bloomberg (isso sim, é jogar em casa), expôs as razões que o levaram a apoiar Joe Biden. Em tom de aviso aos americanos, apontou, num diagnóstico arrasador sobre Donald Trump: "Não voltem a contratar um Presidente falhado". "Nunca fui por uma política partidária. Já apoiei democratas, republicanos e independentes. Aliás, já fui democrata, republicano e independente. Para mim, eleições são sobre as pessoas. E as duas pessoas que concorrem à Presidência dos EUA não podiam ser mais diferentes. Um acredita em factos. O outro pensa que sabe tudo. Um olha para a frente e vê força na Diversidade da América. O outro olha para trás e vê os imigrantes como inimigos e os supremacistas como aliados". Bloomberg vai mais longe na crítica a Trump: "Quando foi confrontado com a maior calamidade que qualquer Presidente já enfrentou, Donald Trump passou a melhor parte do ano a minimizar a ameaça, a ignorar a ciência e a recomendar curas próprias de charlatães, o que permitiu que o COVID-19 se espalhasse muito mais depressa do que devia ter acontecido, fazendo centenas de milhares de doentes e vítimas mortais desnecessárias. Ele falhou catastroficamente com o povo americano". Bloomberg é o que se pode considerar um bom barómetro de alguém que se interessa mas admite mudar de posição. Será que representa o que pensa o eleitorado flutuante na América?

UMA INTERROGAÇÃO: Será preciso recorrer aos tribunais para definir quem será o Presidente dos EUA no período entre 20 de janeiro 2021 e 20 de janeiro 2025?

UM ESTADO: Carolina do Sul

Resultado em 2016: Trump 54,9%-Hillary 40,7%

Resultado em 2012: Romney 54,6%-Obama 44,1%

Resultado em 2008: McCain 53,9%-Obama 44,9%

Resultado em 2004: Bush 58,1%-Kerry 41,0%

(nas últimas 12 eleições presidenciais, 11 vitórias republicanas, 1 vitória democrata)

-- O estado da Carolina do Sul tem 5,2 milhões habitantes: 63,7% brancos, 6,0% hispânicos, 27,0% negros, 1,8% asiáticos; 51,6% mulheres

9 VOTOS NO COLÉGIO ELEITORAL

UMA SONDAGEM: Carolina do Sul | Trump 47-Biden 42

(Quinnipiac, 30 julho/4 agosto)