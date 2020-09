America Countdown...61 dias. A América em estado de susto

Germano Almeida, autor de quatro livros sobre presidências americanas, faz na TSF uma contagem decrescente para as eleições nos Estados Unidos. Uma crónica com os principais destaques da corrida à Casa Branca para acompanhar todos os dias.

1 - BIDEN REAGE À AMÉRICA ASSUSTADA

Tensão nas ruas, americanos aos tiros uns contra os outros, medo a crescer. A América está assustada e isso pode favorecer Trump. O Presidente dos EUA está a cavalgar no discurso do medo, Biden reagiu e, na Pensilvânia, saiu finalmente da campanha virtual e fez discurso poderoso, em que responde, ponto a ponto, às críticas do adversário republicano. "Trump foi incapaz de proteger a América e agora que assustá-la. Ele não pode travar a violência porque passou anos a fomentá-la", acusou Biden em Pittsburgh. "Olhem para mim: acham mesmo que eu sou um radical socialista e marxista?", atirou Joe, para desmontar a tese que Trump e seus pares insistiram na Convenção - a de que uma vitória Biden em novembro seria "entregar a Casa Branca à esquerda radical". À primeira vista, a ideia parece absurda: a escolha dos democratas nas primárias foi precisamente a oposta, ao preferirem claramente Joe Biden sobre Bernie Sanders. Mais tarde, a opção de Biden por Kamala Harris para vice (em detrimento de Elizabeth Warren ou Lance Bottoms) reforçou a tese de um "ticket" democrata moderado, institucional, longe de qualquer aventura esquerdista ou radical. Como pode, então, estar a colar o fantasma do "esquerdismo radical socialista" junto da argumentação republicana?

2 - NÃO FOI O APOCALIPSE. MAS FOI MAIS GRAVE DO QUE MUITOS IMAGINARAM

No dia seguinte à vitória choque de Donald Trump, a 9 de novembro de 2016, Barack Obama, citado num artigo de David Remnick na "New Yorker", apontava. "Isto não é o apocalipse. Não acredito numa visão apocalíptica - pelo menos até que chegue o apocalipse." Quase quatro anos depois, de facto não chegou o apocalipse. Mas talvez tenha sido mais grave do que muitos imaginaram. Timothy Garton Ash, professor em Oxford, nota: "As pessoas pensam que Trump é estúpido, mas ele não é nada estúpido. Há cinco anos ainda falava a linguagem típica de um investidor de Wall Street, com formação académica. Agora fala a linguagem de quem nem completou a educação básica. É assim que consegue que alguém num bar, ouvindo vagamente a TV, exclame: "Olha, aquilo sou eu a falar." Governar pelo Twitter não era a ideia que tínhamos do modo de atuação de um Presidente dos EUA. E muito menos seria a forma truculenta, demagógica e mentirosa como Trump se tem comportado em momentos chave da sua presidência. O prestígio e a autoridade do cargo político mais influente do mundo estão em perigo. Sim, o sistema tem pesos e verificações que garantem contrapoderes e limitam tentações autoritárias - e isso também funcionou em momentos cruciais. Mas não nos enganemos: quem marca a agenda é o Presidente. Mesmo Obama, com tanta oposição republicana e nos media afetos à direita, foi o "pivot". A via obamiana de pensar que "só é o fim do mundo quando chegar o fim do mundo" pode ser aconselhável do ponto de vista anímico. Mas o olhar da sua mulher, Michelle, terá sido mais cirúrgica, quando, dias antes da eleição, declarou de forma profética: "Isto vai ser sobre quem vai votar mas também muito sobre quem não vai votar". Hillary que o diga: ao não mobilizar mais negros na Carolina do Norte e mais mulheres no Midwest permitiu, há quatro anos, que o absurdo se tornasse real. Martins Amis identificara a perplexidade: "Na corrida de 2016, nunca pareceu existir correlação objetiva da retórica com a realidade. A economia estava bem. Os rendimentos da classe média até aumentavam um pouco desde a crise. Não é como se isto fosse a República de Weimar. Não vivemos no meio de ruínas decadentes, caos, anarquia. Havia um programa relativamente liberal e cauteloso e de repente confrontamo-nos com este hiato cor de laranja e artificialmente bronzeado. É difícil ver nisto uma reação à realidade. O que parece é um divórcio da realidade." Stephen King, escritor americano especialista em contos de terror, já nos tinha avisado: "Os monstros são reais e os fantasmas são reais também. Vivem dentro de nós e, às vezes, vencem".

UMA INTERROGAÇÃO: Se Joe Biden for o 46.º Presidente dos EUA, vai mesmo retomar todos os acordos comerciais que Donald Trump denunciou?

UM ESTADO: Connecticut

Resultado em 2016: Hillary 54,6%-Trump 40,9%

Resultado em 2012: Obama 58,1%-Romney 40,8%

Resultado em 2008: Obama 60,6%-McCain 38,2%

Resultado em 2004: Kerry 54,3%-Bush 43,9%

(nas últimas 12 eleições presidenciais, 5 vitórias republicanas, 7 vitórias democratas - AS 7 ÚLTIMAS FORAM DEMOCRATAS)

-- O estado do Connecticut tem 3,6 milhões habitantes: 65,9% brancos, 16,9% hispânicos, 12,2% negros, 5,0% asiáticos; 51,2% mulheres

7 VOTOS NO COLÉGIO ELEITORAL

UMA SONDAGEM: Connecticut | Biden 52-Trump 32

(Survey USA, 19/24 maio)