America Countdown...64 dias. Quem fica com o discurso social?

Germano Almeida, autor de quatro livros sobre presidências americanas, faz na TSF uma contagem decrescente para as eleições nos Estados Unidos. Uma crónica com os principais destaques da corrida à Casa Branca para acompanhar todos os dias.

1 - QUEM ARRECADA O DISCURSO SOCIAL?

Ao preferirem o centro moderado e seguro de Joe Biden ao discurso forte, ideológico e agressivo de Bernie Sanders, os democratas fizeram uma escolha que pode ter algumas perdas no duelo com Donald Trump. 2016 mostrou-nos que, mesmo que não de forma maioritária, haverá mesmo um segmento por identificar na sua totalidade no atual cenário eleitoral americano que tanto pode votar numa esquerda progressista e radical (Sanders, Warren) como numa direita híbrida, por vezes a flirtar com movimentos de extrema-direita mas uma certa ligação ao sistema tradicional, ainda que pela crítica dele, juntando-lhe um lado de culto personalista (Trump). Ora, se uma parte de quem votou Sanders nas primárias 2016 depois não votou na eleição geral (não quis votar Hillary mesmo com o perigo Trump) ou até votou Trump (foram poucos, mas existiram), é porque algum ponto de contato haverá. Não nos esqueçamos que Trump não está preso aos ditames da direita tradicional que, até há poucos anos, tinha horrores ao discurso social. É certo que Bush filho alargou o Medicare e o Medicaid e criou o programa "No Child Left Behind". E que Romney, como governador do Massachussets, criou um sistema de saúde com pressupostos semelhantes ao que viria a ser o "ObamaCare" nacional. Mas os anos anteriores a Trump foram de uma direita a recusar tudo o que fosse despesa social. Com Trump tentou-se uma espécie de "nacionalismo social": discurso para dentro, conservador e de direita nos costumes e na questão da imigração, mas suposta sensibilidade social para com "os seus". A prática governativa não o mostrou, mesmo antes da pandemia. A crise sanitária fez aumentar o relevo de temas como o sistema de saúde ou os apoios sociais. O plano económico de Biden dá grande foco ao tema, de tal modo que Elizabeth Warren não hesitou em avalizá-lo na Convenção. Quanto a Trump, será capaz de voltar a arrecadar ao campo da esquerda democrata uma fatia relevante nesta área? Duvido muito - mas em eleições americanas já vi mesmo de tudo...

2 - UM PRESIDENTE MINORITÁRIO

Donald Trump nunca foi maioritário - nem mesmo na noite da sua eleição presidencial: recolheu 46,1% dos votos expressos, menos 2,2% que a adversária democrata, perto de três milhões de sufrágios menos que Hillary Clinton. Já na Casa Branca, a tendência manteve-se: nas grandes decisões, são muito mais os norte-americanos que discordam da rota do Presidente do que os que concordam: construção do muro (59% discordam, CNN Poll), prolongamento do "shutdown" em janeiro passado (53% culpavam Trump, ABC News), saída do Acordo de Paris (55% dos norte-americanos discordam, Pew Research Center), saída do Acordo Nuclear do Irão (56% dos norte-americano discordam, YouGov). O atual inquilino da Casa Branca é o presidente mais impopular dos últimos 38 anos e o único que nunca conseguiu passar dos 50% de aprovação. Mesmo sendo um presidente da fação, Donald Trump é um líder com uma base significativa, fiel e permanentemente mobilizada. Ao contrário do que as duas eleições de Obama parecem ter representado, a eleição presidencial de Trump não correspondeu a sentimento vasto, claro e maioritário da sociedade americana. Mas foca-se em segmentos que perderam benefícios e a noção de "domínio" nas últimas décadas e viram em Trump o seu campeão para proteger o seu último reduto.

UMA INTERROGAÇÃO: Que "October surprise" haverá nesta eleição 2020?

UM ESTADO: Géorgia

Resultado em 2016: Trump 50,8%-Hillary 45,6%

Resultado em 2012: Romney 53,3%-Obama 45,5%

Resultado em 2008: McCain 52,2%-Obama 47,0%

Resultado em 2004: Bush 58,0%-Kerry 41,4%

(nas últimas 12 eleições presidenciais, 3 vitórias democratas, 9 vitórias republicanas)

-- A Geórgia tem 10,7 milhões habitantes: 52,0% brancos, 9,9% hispânicos, 32,6% negros, 4,4% asiáticos; 51,4% mulheres

16 VOTOS NO COLÉGIO ELEITORAL

UMA SONDAGEM: Geórgia | Trump 47-Biden 45

(Landmark Communications, 14/15 agosto)

*autor de quatro livros sobre presidências americanas