America Countdown...65 dias. 2008 foi há muito mais que 12 anos

Germano Almeida, autor de quatro livros sobre presidências americanas, faz na TSF uma contagem decrescente para as eleições nos Estados Unidos. Uma crónica com os principais destaques da corrida à Casa Branca para acompanhar todos os dias.

1 - 2008 FOI HÁ MUITO MAIS QUE 12 ANOS

Em 2008, o primeiro candidato presidencial negro venceu a Casa Branca, derrotando um americano respeitável, com feitos notáveis e uma coragem inspiradora. Barack Obama e John McCain eram dois americanos que puxavam pelo melhor de nós, dois americanos de gerações e vivências muito diferentes, mas dois líderes de referências, que elevavam o nome e a imagem da América. 2008 foi, cronologicamente, há 12 anos. Mas na política e na sociedade americana foi há muito mais. Na noite de 4 de novembro de 2008, John McCain fez um discurso de concessão simplesmente admirável. Vale a pena ouvir de novo ou, para os mais novos, vale a pena ouvir pela primeira vez. São 15 minutos que podem ser apreciados a qualquer momento no YouTube, basta digitar "McCain concession speech". Nesse discurso, nos momentos em que percebeu que o sonho da sua vida não iria ser cumprido (ser Presidente dos EUA), o então senador do Arizona, falecido há dois anos, revelou o seu grande orgulho por representar um país que tinha acabado de eleger para Presidente alguém como Barack Obama - alguém que o acabara de derrotar. Aconteceu há pouco mais de uma década. Desde aí, os americanos permitiram que na Casa Branca esteja alguém que instiga o ódio, a divisão e a confusão. Que usa a mentira como instrumento constante. E que não respeita as regras básicas do saber ganhar e do saber perder. Se perder a 3 de novembro 2020, que ninguém espere um discurso do género com Donald Trump. Os sinais de alarme estão aí. Só não vê quem não quer.

2 - BARALHA E VOLTA A DAR

O modo intenso como decorre uma eleição presidencial americana (com várias novidades e sinais contraditórios, por um longo período de tempo) cria a perceção ilusória de que tudo pode ser muito relevante para a decisão final. Mas não é bem assim. Um olhar para o estado da corrida há precisamente um ano mostra-nos que Biden tinha entre 9 e 12 pontos de avanço nas sondagens nacionais sobre Trump (a FOX News dava 50% a Biden e 38% a Trump a 15 de agosto de 2019 e

precisamente os mesmos valores em julho 2020). Ora, esse é, em traços gerais, o quadro atual - talvez com uma tendência para um ligeiro encurtamento dessa diferença, ainda que Joe mantenha avanço considerável. É uma espécie de "baralha e volta a dar" que apontam para uma continuidade a médio prazo, mais do que mudanças dramáticas em pouco tempo.

UMA INTERROGAÇÃO: Será o vice-presidente Mike Pence a peça essencial para manter a ligação da base Trump com os estados do Sul?

UM ESTADO: Tennessee

Resultado em 2016: Trump 60,7%-Hillary 34,7%

Resultado em 2012: Romney 59,5%-Obama 39,1%

Resultado em 2008: McCain 56,9%-Obama 41,8%

Resultado em 2004: Bush 56,8%-Kerry 42,6%

(nas últimas 12 eleições presidenciais, 3 vitórias democratas, 9 vitórias republicanas)

-- O Tennessee tem 6,9 milhões habitantes: 73,5% brancos, 5,7% hispânicos, 17,1% negros, 2,0% asiáticos; 51,2% mulheres

11 VOTOS NO COLÉGIO ELEITORAL

UMA SONDAGEM: Tennessee | Não há sondagens para este estado | O modelo preditivo da Economist dá mais de 99% de probabilidades de vitória Donald Trump no Tennessee

*autor de quatro livros sobre presidências americanas