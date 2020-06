América de Trump: a pandemia do racismo abre feridas emocionais

© Reprodução capa do jornal USA Today

No jornal americano USA Today, há uma foto de uma área de serviço a arder , uma coluna de fumo, um homem em tronco nu, fotografado de costas, de punho erguido... "a pandemia - o jornal põe-lhe aspas - a pandemia do racismo abre feridas emocionais"...

Ainda apenas na edição digital, o New York Rimes, dá conta do alerta de especialistas de que os protestos em massa nos Estados Unidos - contra o racismo policial - podem desencadear uma segunda onda viral... pergunta também o Times na edição online: "muitos reclamam que os extremistas estão a espalhar a violência. Mas que extremistas"? Alguns autarcas e governadores dizem que há sinais de responsabilidade de supremacistas brancos. Há também uma foto tirada por Ruth Fremson em Seattle que tem um cartaz onde alguém escreveu: "não estamos aqui para saquear ou para lutar, parem de matar os não brancos".

No Washington Post, "os protestos continuam nos Estados Unidos conforme a polícia se torna mais agressiva"... "

Os protestos americanos fazem também a primeira página e foto de capa do diário israelita Jerusalem Post... "América em chamas com a agitação civil a explodir após a morte de Minneapolis"...

O mesmo assunto na primeira página do francês Fígaro..."De Minneapolis, os tumultos atingem todos os Estados Unidos"... mas na manchete está outro assunto: "Europa quer acelerar o regresso dos turistas"...

Dois pesos e duas medidas... o Global Times, jornal em língua inglesa publicado na China, diz que a hipocrisia americana é alvo de gozo na internet... A dureza com os protestos internos mostra que dizem uma coisa - sobre Hong Kong - e fazem outra, na América... na foto, veem-se policias a imobilizar manifestantes, no chão... foto de protestos em Detroit.

Nos jornais espanhóis... No El País... "Sánchez dá às autonomias todo o controlo da fase 3 do desconfinamento"... o estado de alarme termina a 21 deste mês de junho e vai ser retomada a livre circulação... a oposição à direita, o PP, exige a gestão do rendimento mínimo que o governo de esquerda anunciou... o El País já antecipa o próximo ano letivo em Espanha... mesas separadas e turmas com máximo de quinze alunos...

O ABC traz uma sondagem sobre as eleições regionais na Galiza... o presidente atual, Albert Feijoo do PP tem uma subida upa-upa nas sondagens graças à gestão da Covid... 48,5% nas intenções de voto... o Partido socialista aparece com 21,6% e o Bloco Nacionalista Galego com 15,7%... na Galiza, o Vox nem se vê.

No La Razón, Rajoy... lembram-se, o anterior presidente do governo espanhola... Rajoy pede a Casado, que o sucedeu á frente do Partido Popular, pede-lhe para não fazer pactos com quem o tirou do governo, isto é, para não fazer pactos com o atual primeiro-ministro Pedro Sánchez...

Três crianças com máscara na foto de capa do Jornal de Angola... Dia Mundial da Criança em contexto de restrições... elas, as crianças, são mais de metade da população angolana, lembra a mensagem de felicitações da UNICEF que chega às crianças e aos poderes públicos em Luanda.

As crianças também nas capas de outros jornais... no Daily Telegraph, por exemplo... Vão ser necessárias escolas de verão... São precisos planos de emergência para ajudar os mais vulneráveis a não perder o acompanhamento da matéria... No Guardian, "um milhão de crianças ficam fora da escola por razões de segurança"

"Dois milhões e quatrocentas mil pessoas com tratamento ao cancro atrasado por causa da Covid"... consultas hospitalares, exames e tratamentos vitais perdidos durante a pandemia, leio no Daily Mail. No Daily Express, "Boris desafia os mandões da União Europeia"... Bruxelas é avisada de que as conversações sobre um acordo podem colapsar a não ser que eles - eles, os europeus - estejam dispostos a um compromisso.