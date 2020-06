América Latina com 1,5 milhões de casos de Covid-19. Mais de metade são no Brasil

América Latina está preocupada que crise sanitária se transforme em crise alimentar © Jorge Nunez/EPA

Mais de 1,5 milhões de doentes com Covid-19 foram diagnosticados na América Latina, que contabiliza 70 mil mortos, mais de metade no Brasil, segundo um balanço da agência de notícias France-Presse (AFP).

O Brasil é o segundo país no mundo com mais casos de contágio (mais de 802 mil, atrás dos Estados Unidos) e o terceiro com mais mortos (40.919, depois de EUA e Reino Unido).

Apesar da forte progressão da epidemia no maior país da América Latina, com 212 milhões de habitantes, foram reabertos centros comerciais no Rio de Janeiro e em São Paulo.

As consequências económicas do surto da Covid-19 na América Latina preocupam as Nações Unidas.

A pandemia "pode atrasar-nos 13 anos", advertiu Alicia Barcena, secretária-geral da Comissão Económica para a América Latina e as Caraíbas (CEPAL), citada pela AFP. "Temos de ver como evitar que a crise sanitária se transforme numa crise alimentar", acrescentou.

A pandemia de Covid-19 já provocou cera de 418 mil mortos e infetou mais de 7,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

